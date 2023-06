SLB (NYSE:SLB) wird am 21. Juli 2023 eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endet, zu besprechen.

Die Telefonkonferenz soll um 9:30 Uhr US-Ostküstenzeit beginnen und eine Pressemitteilung zu den Ergebnissen wird um 7:00 Uhr US-Ostküstenzeit veröffentlicht.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, sollten sich Zuhörer etwa 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz unter +1 (844) 721-7241 innerhalb Nordamerikas oder +1 (409) 207-6955 außerhalb Nordamerikas an den Telefonkonferenzbetreiber wenden. Der Zugangscode lautet 8858313.

Ein Webcast der Telefonkonferenz wird simultan unter www.slb.com/irwebcast nur zum Zuhören übertragen. Zuhörer sollten sich 15 Minuten vor Beginn des Anrufs anmelden, um ihren Browser zu testen und sich für den Webcast zu registrieren. Nach dem Ende der Telefonkonferenz ist eine Aufzeichnung bis zum 21. August 2023 unter www.slb.com/irwebcast verfügbar und kann unter der Rufnummer +1 (866) 207-1041 innerhalb Nordamerikas oder +1 (402) 970-0847 außerhalb Nordamerikas abgerufen werden. Der Zugangscode hierfür lautet 4620397.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Bereitstellung digitaler Lösungen in großem Maßstab, an der Dekarbonisierung von Industrien sowie an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investoren

James R McDonald

SVP of Investor Relations Industry Affairs

Joy V. Domingo

Director of Investor Relations

Tel: +1 (713) 375-3535

E-Mail: investor-relations@slb.com

Medien

Moira Duff

Director of External Communication

Tel: +1 (713) 375-3407

E-Mail: media@slb.com