Die erfahrene Visionärin Jacqueline White soll das Wachstum von i2c Inc. beschleunigen

i2c Inc., ein führender Anbieter von digitalen Banking- und Zahlungslösungen, meldete heute die Berufung von Jacqueline White zur Präsidentin. In dieser Funktion wird Jacqueline White die Verantwortung für die Beschleunigung des Wachstums der globalen Vertriebs- und Partnerschaftsaktivitäten von i2c übernehmen und direkt an Amir Wain, den Gründer und CEO, berichten.

Jaqueline ist eine erfahrene Führungskraft und hatte weltweit bereits Führungspositionen in verschiedenen Beratungs- und Unternehmenssoftware-Unternehmen inne. Mit einer eindrucksvollen 25-jährigen Karriere bringt sie eine Fülle von Erfahrungen und Fachwissen in i2c Inc. ein. Vor ihrem Wechsel zu i2c war Jacqueline als Präsidentin der Region Americas für Temenos tätig, wo sie ein jährliches Wachstum von 30 erzielte und die Ziele für den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) konsequent übertraf. Daneben hatte Jacqueline auch Positionen bei Softwareunternehmen wie Oracle und SAP inne, wo sie die globalen Finanzdienstleistungen leitete, ebenso wie bei großen Systemintegrationspartnern wie Accenture und DXC, wo sie die 1,5 Milliarden Dollar schwere ITO Practice für Banken und Kapitalmärkte leitete.

"Ich freue mich, Jacqueline in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagte Amir Wain, Gründer und CEO von i2c Inc. "Ihre Erfahrung im Kernbankgeschäft und ihre ausgezeichnete Erfolgsbilanz beim Aufbau erfolgreicher Teams und bei der Schaffung zufriedener Kunden werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiter wachsen und unser Geschäft weltweit ausbauen."

"Ich bin hoch erfreut, dass ich gerade in dieser wichtigen Wachstums- und Innovationsphase der Branche zu i2c komme", sagte White. "i2c ist in der globalen Finanzdienstleistungsbranche seit mehr als 20 Jahren ein echter Innovator. Ich bin zuversichtlich, dass es die einheitliche Banking- und Zahlungsverkehrsplattform von i2c den Finanzdienstleistern ermöglichen wird, marktführende Produkte anzubieten, ohne sich mit der Komplexität der Integration mehrerer Plattformen auseinandersetzen zu müssen. Ich freue mich darauf, künftig Teil des Teams zu sein, das die Grenzen dessen, was im Zahlungsverkehr und im Bankwesen möglich ist, weiter nach oben verschieben wird."

Als leidenschaftliche Verfechterin der Fintech-Branche sitzt Jacqueline im Vorstand verschiedener Unternehmen wie authID.ai, Monovo, StrongHer Ventures und Flybits. In ihrer Freizeit ist Jacqueline Präsidentin ihrer lokalen Frauenorganisation in Boston, wo sie und ihr Mann Robert auch ihre vier Kinder großgezogen haben.

Über i2c Inc.

i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungsverkehrs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene "Building Block"-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Bankgeschäfte, Kredite, Debitkarten, Prepaid-Karten, Darlehen und vieles mehr erstellen und verwalten. Auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform bietet i2c unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die einheitliche Plattform von i2c unterstützt Millionen von Nutzern in mehr als 200 Ländern bzw. Gebieten und in allen Zeitzonen. Weitere Informationen finden Sie auf www.i2cinc.com. Folgen Sie uns auch auf @i2cinc.

