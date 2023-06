Vertex Ventures HC (VVHC), eine von Frauen geführte globale Investmentgesellschaft für das Gesundheitswesen, gibt den Start ihres dritten und größten Fonds im Wert von 200 Mio. US-Dollar bekannt. Fund III wird aufgelegt, um bahnbrechende Life-Science- und Medizintechnik-Unternehmen zu unterstützen, die Innovationen vorantreiben und die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern wollen.

"Angesichts des Umbruchs ganzer Branchen durch Technologien und der Fortschritte in der Wissenschaft erkennt VVHC ein enormes Potenzial in Unternehmen, die das Gesundheitswesen transformieren und die Gesellschaft vorantreiben können", berichtet Lori Hu, Managing Director, San Francisco. "Als einer der wenigen von Frauen geführten Fonds im Gesundheitssektor sind wir stolz auf unsere Erfolgsbilanz bei der Unterstützung visionärer Unternehmerinnen und Unternehmer, von der Unternehmensgründung bis hin zum Exit."

VVHC verfolgt eine wissenschaftsorientierte Investitionsstrategie und wird von den Managing Directors Lori Hu und Christine Brennan geführt. Sowohl einzeln als auch gemeinsam verfügen sie über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Investitionen und operatives Geschäft. Sie haben zahlreiche Investitionen in Unternehmen geleitet, die über Fusionen und Übernahmen (M&A) oder Börsengänge (IPO) veräußert wurden. Der langfristige Fokus von VVHC liegt auf der Verbesserung der Vielfalt im Board und in der Geschäftsleitung sowie auf der Entwicklung von Teams, die gut für den Erfolg aufgestellt sind.

"Mit unserem dritten Fonds werden wir weiterhin das Wachstum und die Weiterentwicklung von Arzneimitteln fördern, indem wir innovative Unternehmen mit Kapital, strategischer Beratung und wertvollem Know-how ausstatten und ihnen helfen, die Höhen und Tiefen der Marktzyklen durchzustehen", erklärt Christine Brennan, PhD, Managing Director, Boston.

Der VVHC Fund III wird Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen im Frühstadium verfolgen, die disruptive Technologien, bahnbrechende Forschung und einen klaren Pfad zur Entwicklung neuer Medikamente für Patienten vorweisen können. Das umfangreiche VVHC-Netzwerk aus Branchenexperten, Unternehmern und Forschern wird eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Portfoliounternehmen übernehmen und ihnen Zugang zu wichtigen Ressourcen, strategischen Partnerschaften und Mentoren verschaffen.

Fund III wird geleitet von Lori Hu, einem Gründungsmitglied des VVHC-Teams, und Christine Brennan, PhD, die nach Tätigkeiten bei MRL Ventures Fund und Novartis Venture Fund im Jahr 2022 zu VVHC stieß. David Van Meter, der in diesem Jahr als Venture Partner zu VHCC kam, bringt als ehemaliger CEO von Ivantis, das an Alcon veräußert wurde, umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Medizintechnik mit. Darüber hinaus sind die Branchenveteranen George Golumbeski, PhD, und Faheem Hasnain weiterhin als Venture Advisors tätig und besitzen eine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Betrieb und Geschäftsentwicklung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat VVHC ein Vermögen von 550 Mio. USD verwaltet und in mehr als 25 Portfoliounternehmen investiert, um Patienten bahnbrechende Therapien und Gesundheitstechnologien bereitzustellen, darunter fast 20 Produkte in der klinischen Phase und 3 Produkte, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurden. Mit einem starken internationalen Investitionsnetzwerk und Verbindungen nach Asien bietet VVHC ihren Portfoliounternehmen einzigartige Vorteile, darunter potenzielle Partner für Geschäftsentwicklung, Herstellung, klinische Zusammenarbeit und Gelegenheiten zur Kapitalaufnahme.

Über Vertex Ventures HC

Die 2014 gegründete Vertex Ventures HC ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen und wird von Vertex Holdings finanziert. Die in Singapur ansässige Holdinggesellschaft unterstützt ein globales Netzwerk von Risikokapitalfonds, die in den USA, Israel, China und Südasien mit Fokus auf Gesundheitswesen und Technologie investieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexventureshc.com.

