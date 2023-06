EQS-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Verkauf

SYNLAB AG: SYNLAB stimmt dem Verkauf des Schweizer Geschäfts an Sonic Healthcare zu



27.06.2023 / 01:00 CET/CEST

SYNLAB (FWB: SYAB), Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen und Spezialtests, gab heute den Verkauf von SYNLAB SUISSE SA an Sonic Healthcare (ASX:SHL; ADR:SKHHY) bekannt. Zuvor waren die erforderlichen Genehmigungen der Kartellbehörden erteilt worden. "Nach einer sorgfältigen Prüfung unserer Geschäftstätigkeiten in der Schweiz und der Entwicklungen in der Diagnostikbranche insgesamt hat der SYNLAB-Konzern beschlossen, das Angebot von Sonic Healthcare für SYNLAB SUISSE SA anzunehmen und alle Aktivitäten in der Schweiz zu verkaufen", sagte Mathieu Floreani, CEO des SYNLAB-Konzerns. "Effizienter Kapitaleinsatz ist Teil der SYNLAB-Strategie", so Floreani weiter. "Mit einem aktiven Portfoliomanagement bleiben wir unserer Strategie treu. Wir optimieren das SYNLAB-Netzwerk, indem wir unsere geografische Präsenz verdichten und gleichzeitig von Größeneffekten profitieren. Dies schafft einen Mehrwert für unsere Stakeholder", fügte Floreani hinzu. Es wurde erwartet, dass die Aktivitäten in der Schweiz im zweiten Halbjahr 2023 einen Umsatz von rund 50 Mio. € erwirtschaften würden. Der Verkauf führt nicht zu einer Änderung der Umsatzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 von rund 2,7 Mrd. Euro. Die Transaktion wirkt sich jedoch positiv auf die bereinigte EBITDA-Marge von SYNLAB innerhalb der gegebenen Prognose von 16-18 % für das Geschäftsjahr 2023 aus und wird die bereinigte Nettoverschuldung des Konzerns um rund 150 Mio. CHF (etwa 154 Mio. €) reduzieren. Mit einer landesweiten Präsenz von Laboren in der Schweiz bietet die Kombination der Aktivitäten von SYNLAB SUISSE SA und Sonic Healthcare ein großes Potenzial zur Verbesserung der diagnostischen Dienstleistungen für Schweizer Ärztinnen und Ärzte in Arztpraxen und Spitälern. Mathieu Floreani betonte: "Unsere hochqualifizierten SYNLAB-Kollegen an unseren 26 Standorten sind das Herzstück des Geschäfts, das wir in der Schweiz aufgebaut haben. Wir sind dankbar für ihren Einsatz und ihr Engagement und wir sind zuversichtlich, dass sie in ihrem neuen Umfeld erfolgreich sein werden." Mit dem Vollzug der Transaktion, der für den 3. Juli 2023 erwartet wird, ist SYNLAB in einer noch besseren Position, um Patienten und medizinischen Fachkräften führende diagnostische Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig ein kontinuierliches, profitables Wachstum zu gewährleisten. Da die Diagnostik für die Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt von großer Bedeutung ist, wird SYNLAB auch in Zukunft Früherkennung, Prävention und personalisierte Medizin für eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung anbieten. Für mehr Informationen: Medienkontakt:

Steffi Susan Kim, FTI Consulting steffi.kim@fticonsulting.com

+ 49 (0) 171 5565 996

Investorenkontakt:

Anna Niedl, SYNLAB anna.niedl@synlab.com

+49 160 9176 0464

Über SYNLAB Der SYNLAB-Konzern (FWB: SYAB, ISIN: DE000A2TSL71) ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patientinnen und Patienten, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patientinnen und Kunden bei.

SYNLAB ist in 35 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 28.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Expertinnen und Experten, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,25 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.de / www.synlab.com . Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart ausgelegt werden. Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde", "sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.



