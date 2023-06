Die internationale Cannabis-Lifestyle-Marke Cookies meldete heute die Markteinführung ihrer Großhandels-Saatgutbank, der auf den Start des Direktverkaufs von Saatgut an Endverbraucher Ende 2022 folgt. Saatgut ist nun für den Großhandelskauf in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und Thailand verfügbar; Südamerika und Kanada werden bald online gehen.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem wir die Genetik und das Saatgut von Cookies in Raucherläden und Hydro-Stores auf der ganzen Welt verkaufen würden", sagte Berner, Mitgründer und CEO von Cookies.

Saatgutbanken, die in der traditionellen Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, sind zum Erhalt der genetischen Vielfalt für die Zukunft unerlässlich. Cookies ist seit seiner Gründung führend auf dem Gebiet der Cannabisgenetik und leistet bis heute Pionierarbeit, indem das Unternehmen den Zugang zu hochwertigen Züchtungen auf der ganzen Welt erweitert. Der Großhandelskatalog enthält eine riesige Bibliothek gefragter Genetiken von Cookies und Lemonnade.

Der vollständige digitale Katalog ist auf Englisch, Spanisch, Französisch, Thai, Niederländisch, Portugiesisch, Deutsch, Griechisch und Italienisch verfügbar. Hydro-Stores, Raucherläden und andere interessierte Einzelhändler können hier ein Großhandelskonto eröffnen.

Cookies ist das weltweit anerkannteste Cannabisunternehmen der Welt und wurde 2010 vom Billboard-Charting-Rapper und Unternehmer Berner und dem Bay-Area-Züchter Jai gegründet. Das Unternehmen kreiert bahnbrechende Genetik und bietet eine Kollektion von über 70 firmeneigenen Cannabis-Sorten und mehr als 2.000 Produkten an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und engagiert sich aktiv als Fürsprecher und in sozialen Initiativen, um Gemeinden zu unterstützen, die unverhältnismäßig stark vom Kampf gegen Drogen betroffen sind. Cookies eröffnete 2018 sein erstes Einzelhandelsgeschäft in Los Angeles, hat sich seitdem auf 61 Einzelhandelsstandorte auf 25 Märkten in 6 Ländern ausgeweitet. Cookies wurde kürzlich von AdAge zu einer der "America's Hottest Brands of 2021" gekürt und ist damit die erste Cannabis-Marke, die jemals diese Auszeichnung erhalten hat. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie auf cookies.co. Weitere Informationen zu Cookies CBD finden Sie auf shop.cookies.co.

