BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Russland:

"Wladimir Putin muss den Russen und der Welt zeigen, dass er noch der starke Mann im Kreml ist. Und weil niemand weiß, was der Präsident in diesem Sinne plant, ist es für die pro-ukrainische Allianz wichtig, weiter klaren Kurs zu halten. Daher ist es richtig, dass die Bundesregierung 4000 Soldaten dauerhaft ins Baltikum verlegt. Die Armee Litauens verfügt über 17.000 Männer und Frauen und wächst mit dem deutschen Engagement um fast ein Viertel. Litauen, Estland und Lettland stehen ganz oben auf der Speisekarte der aktuellen Kremlführung und stünden auch nach einem Umsturz in Russland nicht viel sicherer da. Mit dem Engagement der Bundeswehr und anderer Nato-Partner wird die Ostflanke gestärkt. Das mag in Deutschland nicht jedem gefallen, aber hier gilt: Besser die Nato an ihren Grenzen verteidigen als auf deutschem Boden."/yyzz/DP/he