ALLIANZ/CIP - Der dänische Finanzinvestor Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) und der Versicherungskonzern Allianz wollen zwei künstliche Energieinseln für Ökostrom und grünen Wasserstoff in der Nordsee vor Deutschland errichten. Die Unternehmen haben entsprechende Anträge beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eingereicht, wie die Behörde dem Spiegel bestätigte. Die zwei Inseln wären die ersten derartigen Großvorhaben in deutschen Hoheitsgewässern. (Spiegel)

PORSCHE - Mehrere Betriebsräte der Volkswagen-Tochter Porsche wehren sich vor dem Arbeitsgericht Stuttgart gegen die Kürzung ihrer Bezüge. Sowohl das Unternehmen als auch die Arbeitnehmervertretung bestätigten am Montag entsprechende Klagen. Die ersten Klagen seien bei Gerichten in Stuttgart und Leipzig bereits eingegangen, weitere sollten folgen - auch vom Betriebsratsvorsitzenden Harald Buck. (Handelsblatt)

ONEFOOTBALL - Die Berliner Fan-App ist in Gesprächen mit Fußballligen wie der DFL sowie mit einigen Fußballklubs über eine Stundung von Außenständen. OneFootball hatte Medienrechte etwa für Übertragungen von Fußballspielen erworben, diese aber nicht vollständig bezahlt. Allein bei der DFL geht es um einen Betrag von etwa 60 Millionen Euro, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen von mit der Situation vertrauten Personen. (Handelsblatt)

WIRECARD - Im laufenden Verfahren um den Untergang des Wirecard-Konzerns legt sich dessen Insolvenzverwaltet Michael Jaffé fest: Das Asien-Geschäft, das einst maßgeblich zum Aufstieg des Zahlungsdienstleisters beitrug und heute im Zentrum des Strafprozesses gegen Ex-Konzernchef Markus Braun und zwei weitere Angeklagte steht, hat so nie existiert. Das geht aus Jaffés neuestem Sachstandsbericht zum Insolvenzfall Wirecard hervor. (Süddeutsche Zeitung).

SÜDZUCKER - Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen, die drei größten Zuckerproduzenten in Deutschland, sollen Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen, weil sie nach Kartellabsprachen zu hohe Zuckerpreise kassiert haben. Die Kartellkammer des Landgerichts Mannheim entscheid, dass Nestle Deutschland rund 8,4 Millionen Euro und der Molkerei Alois Müller knapp 6,3 Millionen Euro zustehen. Hinzu kommen nach den Angaben noch jeweils Zinszahlungen in ähnlicher Dimension, die teilweise bis 1998 zurückreichen. Doch selbst dann liegen die Strafen weit unter den Forderungen der beiden Kläger. (Börsen-Zeitung)

KPMG - Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG baut 5 Prozent seiner Belegschaft in den USA ab. Es ist die zweite Runde von Stellenstreichungen in diesem Jahr. In einer Mail an die Mitarbeiter, in die die Financial Times Einblick hatte, ist von anhaltendem "ökonomischen Gegenwind" die Rede, die die zusätzlichen Kürzungen notwendig machten. (Financial Times)

