DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai und Hongkong fest - Tokio schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich geht es am Dienstag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien und Australien zu. Während sich insbesondere Tokio der schwächeren Tendenz der US-Börsen anschließt, geht es an den chinesischen Börsen nach oben mit den Indizes.

Der japanische Nikkei-Index liegt nach einem behaupteten Start mittlerweile 1,0 Prozent im Minus bei 32.380 Punkten, auch der Kospi in Südkorea gibt nach, aber nur leicht um 0,3 Prozent. Marktteilnehmer in Tokio führen als Belastungsfaktor weiter Konjunktursorgen an, die von den jüngsten falkenhaften Auftritten der Notenbanken noch befeuert worden seien.

In Hongkong erholt sich der HSI nach zuletzt teils deutlicheren Ausreißern nach unten um 1,6 Prozent, in Schanghai geht es immerhin um 0,9 Prozent nach oben. Auch Sydney zeigt sich erholt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent.

An den chinesischen Börsen ist dagegen von Erholung die Rede, nachdem die Auftritte der Notenbanken zuletzt für verstärkte Risikoscheu bei Aktien gesorgt hätten. Die Analysten der China Merchants Bank sind für Chinas A-Aktien trotz der Störfeuer von außen weiter zuversichtlich. Sie sehen die makroökonomomische Erholung in China wie auch die Erholung der Unternehmensgewinne als intakt an.

Dazu kommt die weiter schwelende Hoffnung auf Stimuli durch die Regierung in Peking. An den jüngsten Feiertagen um das Drachenbootfest seien die Konsumausgaben geringer ausgefallen als zu Zeiten vor der Pandemie, führen Marktteilnehmer eine weitere Begründung dafür an.

Der Kurs des Konglomerats New World Development steigt um 5,5 Prozent. Treiber ist die Ankündigung, die Beteiligung an NWS Holdings (+10,2%) verkaufen zu wollen. In Seoul verbilligen sich SK Innovation um 2,2 Prozent, weiter belastet von Kapitalerhöhungsplänen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.117,60 +0,5% +1,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.379,65 -1,0% +25,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.574,96 -0,3% +15,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.179,92 +0,9% +2,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.086,95 +1,6% -4,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.202,60 +0,4% -1,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.388,00 -0,1% -7,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,0927 +0,2% 1,0907 1,0899 +2,1% EUR/JPY 156,80 +0,2% 156,49 155,91 +11,7% EUR/GBP 0,8585 +0,0% 0,8581 0,8554 -3,0% GBP/USD 1,2728 +0,1% 1,2712 1,2738 +5,2% USD/JPY 143,50 +0,0% 143,47 143,03 +9,4% USD/KRW 1.302,65 -0,2% 1.304,72 1.308,81 +3,2% USD/CNY 7,2145 -0,3% 7,2376 7,2362 +4,6% USD/CNH 7,2159 -0,4% 7,2435 7,2396 +4,2% USD/HKD 7,8295 -0,0% 7,8299 7,8292 +0,3% AUD/USD 0,6717 +0,6% 0,6674 0,6673 -1,4% NZD/USD 0,6188 +0,4% 0,6161 0,6156 -2,6% Bitcoin BTC/USD 30.386,64 +0,7% 30.168,70 30.355,07 +83,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,73 69,37 +0,5% +0,36 -12,1% Brent/ICE 74,50 74,18 +0,4% +0,32 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,86 1.923,31 +0,3% +5,55 +5,8% Silber (Spot) 22,95 22,83 +0,5% +0,13 -4,2% Platin (Spot) 936,53 929,00 +0,8% +7,53 -12,3% Kupfer-Future 3,81 3,78 +0,6% +0,02 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 00:42 ET (04:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.