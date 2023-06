Die aktuell längste Serie: Covestro mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 23.05%) - die längste Serie dieses Jahr: CTS Eventim 12 Tage (Performance: 16.49%). Tagesgewinner war am Montag Steinhoff mit 9,52% auf 0,00 (142% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -87,50% - es war der 5. Tagessieg 2023, Rang 5 im BSN Watchlist) vor Hypoport mit 5,32% auf 152,50 (155% Vol.; 1W -10,29%) und Delivery Hero mit 4,62% auf 36,31 (83% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: Nikola mit -14,73% auf 1,10 (145% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,56%), Snowflake mit -4,72% auf 169,84 (129% Vol.; 1W -7,79%), Stratec Biomedical mit -4,55% auf 63,00 (114% Vol.; 1W -6,80%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (48296,98 Mio.), Advanced Micro ...

