Die Anleger haben sich zuletzt mit der Situation und den potenziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine abgefunden.Am vergangenen Wochenende wurde die Autorität des russischen Präsidenten Putin in Frage gestellt von Jewgeni Prigoschin und seiner Wagner-Söldnergruppe, die bisher dem russischen Staatschef gegenüber loyal waren. Obwohl beide Seiten einen Schritt zurücktraten, ist die Situation eine Erinnerung an die Spannungen innerhalb Russlands und an wichtige Fragen zur institutionellen Nachhaltigkeit des...

Den vollständigen Artikel lesen ...