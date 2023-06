Eine Befragung durch Accenture von mehr als 10'000 Konsumenten aus 16 Ländern zeigt, dass Nachhaltigkeit auch in Zeiten wirtschaftlicher und finanzieller Unsicherheit für die Konsumenten von hoher Wichtigkeit ist.Zürich - Die Mehrheit (85 Prozent) der Konsumenten weltweit gibt an, derzeit in Unsicherheit zu leben. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) geht sogar davon aus, dass dieser Zustand länger als zwölf Monate andauern wird. Dies geht aus einer Studie von Accenture hervor. Die Studie gibt Einblicke in die Konsumentenstimmung und zeigt Verhaltensänderungen auf. Die Befragung durch Accenture von mehr als...

Den vollständigen Artikel lesen ...