Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt.New York - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt. Während die Standardwerte an der Wall Street kaum verändert tendierten, setzten sich die Gewinnmitnahmen bei den zuvor deutlicher gestiegenen Technologietiteln an der Nasdaq fort. Vor allem die anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnten die Tech-Anleger zur Zurückhaltung. Die Aktien von Pfizer büssten 3,7 Prozent ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...