FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der Dax vor der anstehenden Berichtssaison zunächst auf tieferem Niveau einzupendeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15 833 Punkte. Damit bleibt der Markt stabil, auch wenn sich die Korrektur an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende noch fortgesetzt hat. Der marktbreite Index S&P 500 litt vor allem unter der Schwäche der Technologie-Werte. Bis Mitte des Monats war ihr Auswahlindex Nasdaq 100 dem Gesamtmarkt aber auch auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren zögerten aber inzwischen, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen rechneten, hieß es bei der Commerzbank.

USA: - DOW STABIL - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt. Während die Standardwerte an der Wall Street kaum verändert tendierten, setzten sich die Gewinnmitnahmen bei den zuvor deutlicher gestiegenen Technologietiteln an der Nasdaq fort. Vor allem die anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnten die Tech-Anleger zur Zurückhaltung. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 33 714,71 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust seit Anfang März verbucht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitlich Tendenz eingeschlagen. In Japan weitete der Leitindex Nikkei 225 seine Verluste mit einem Abschlag von zuletzt 0,7 Prozent aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai legte im späten Handel hingegen um rund 0,5 Prozent zu und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang-Seng-Index zuletzt rund 1,6 Prozent. Die Schwäche der Wall Street wird am Morgen abgefedert durch Kursgewinne in China. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.



DAX 15813,06 -0,11

XDAX 15811,49 -0,19

EuroSTOXX 50 4280,57 0,21

Stoxx50 3938,34 -0,18



DJIA 33714,71 -0,04

S&P 500 4328,82 -0,45

NASDAQ 100 14689,02 -1,36°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,62 -0,15%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0926 0,19

USD/Yen 143,4865 -0,01

Euro/Yen 156,7765 0,17°



ROHÖL:





Brent 74,60 0,42 USD WTI 69,82 0,45 USD°

/jha/