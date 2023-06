Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der DAX vor der anstehenden Berichtssaison zumindest zu stabilisieren - auch wenn sich die Korrektur an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende noch fortgesetzt hat. Die Schwäche der Wall Street wird am Morgen abgefedert durch Kursgewinne in China. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.Der marktbreite Index S&P 500 litt gestern vor allem unter der Schwäche der Technologie-Werte. Bis Mitte des ...

