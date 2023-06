SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,75 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 69,96 Dollar. Bereits zum Wochenauftakt waren die Ölpreise leicht gestiegen.

Marktbeobachter verwiesen auf eine weitere Unsicherheit am Ölmarkt. Am Wochenende hatte ein bewaffneter Aufstand der Söldnertruppe Wagner zu einer angespannten Lage im wichtigen Förderland Russland geführt. Der Aufstand wurde nach kurzer Zeit beendet. Die Unsicherheit über die Lage in Russland trifft am Markt auf anhaltende Sorgen über die weitere Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl.

Die Anleger am Ölmarkt blicken insbesondere auf die unerwartet schwache konjunkturelle Entwicklung in China. Nach dem Ende der harten Corona-Maßnahmen konnte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zwar zu einer Konjunkturerholung ansetzen. Diese hat aber zuletzt deutlich an Fahrt verloren, was die Nachfrage nach Rohöl in China bremst./jkr/stk