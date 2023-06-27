BERENBERG NIMMT INFORMA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 820 PENCEDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT NN GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 46 EURHSBC STARTET SMITHS GROUP MIT 'HOLD' - ZIEL 1860 PENCEJEFFERIES STARTET A P MOLLER-MAERSK MIT 'HOLD' - ZIEL 13000 DKKMORGAN STANLEY NIMMT UBS MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 21 CHFRBC SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 30 (34) EUR - 'SECTOR PERFORM'UBS SENKT BT GROUP AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 120 (146) PENCE BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 110 (100) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 25,90 (31,70) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET HAPAG-LLOYD MIT 'HOLD' - ZIEL 200 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNAUS TABBERT AUF 68 (48) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ....Den vollständigen Artikel lesen ...