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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
26.06.23
17:42 Uhr
14,350 Euro
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Branche
Industrie/Mischkonzerne
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KNAUS TABBERT
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