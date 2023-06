Kering kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed SenioResidenz AG platziert Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 6.091 Mio zum weiteren Ausbau des PortfoliosSika baut die Produktionskapazität im wachstumsstarken indischen Markt weiter aus Deutsche Post begibt 500-Mio-Euro-Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug Hamborner Reit senkt NAV-Prognose - Portfoliowert verringert Synlab verkauft sein gesamtes Geschäft in der Schweiz an die australische Sonic Healthcare Betriebsrat: VW drosselt Produktion von E-Autos in Emden Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden ....

