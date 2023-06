EQS-News: INTILION Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang

Energiespeicheranbieter INTILION plant Börsengang



27.06.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Energiespeicheranbieter INTILION plant Börsengang

INTILION, eine Anbieterin von innovativen, modularen und skalierbaren Energiespeicherlösungen, plant einen Börsengang im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) im 3. Quartal 2023.

Die Energiespeicherlösungen werden von Gewerbe- und Industriekunden sowie Energieversorgern und Netzbetreibern eingesetzt, um Stromnetze zu stabilisieren, Netzausbaukosten und Lastspitzen zu reduzieren, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Effizienz der Integration erneuerbarer Energien zu steigern. Damit leistet INTILION unmittelbar einen Beitrag zur Energiewende.

INTILION ist in den vergangenen drei Geschäftsjahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 147 % gewachsen. 1 Im laufenden, zum 31. März 2024 endenden Geschäftsjahr sollen sich die Umsatzerlöse auf über 70 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Mittelfristig werden Umsatzerlöse von rund 250 Millionen Euro angestrebt.

Im laufenden, zum 31. März 2024 endenden Geschäftsjahr sollen sich die Umsatzerlöse auf über 70 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Mittelfristig werden Umsatzerlöse von rund 250 Millionen Euro angestrebt. Nettoemissionserlöse aus dem Angebot von neuen Aktien sollen insbesondere zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs, um das zukünftige Wachstum zu fördern, des Ausbaus der Entwicklungskompetenzen der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie der geografischen Expansion verwendet werden. Paderborn, 27. Juni 2023 - Der Energiespeicheranbieter INTILION Aktiengesellschaft ("INTILION" oder "Gesellschaft") plant einen Börsengang mit Zulassung ihrer Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vorbehaltlich des Kapitalmarktumfelds im 3. Quartal 2023. Der Börsengang wird voraussichtlich ein öffentliches Angebot in Deutschland ("IPO") und Privatplatzierungen außerhalb Deutschlands von primär neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft und bestehenden Aktien des bisherigen Alleinaktionärs HOPPECKE Rail Systems GmbH (eine Tochtergesellschaft der Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH) umfassen.



Die Nettoemissionserlöse aus dem Angebot der neuen Aktien beabsichtigt die Gesellschaft, (i) zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs der Gesellschaft, um das zukünftige Wachstum zu fördern, (ii) zur Beteiligung an Unternehmen mit dem Ziel der Beschleunigung der Software-Kenntnisse, der Entwicklung ihres Geschäftsmodells fu¨r virtuelle Kraftwerke zur Ermöglichung der Bu¨ndelung von Speicherkapazitäten zu Zwecken von Energiehandel und der Erweiterung des Forschungs- und Entwicklungsteams der Gesellschaft und (iii) zur Finanzierung der geografischen Expansion der Vertriebs-, Entwicklungs- und Abwicklungskapazitäten zu verwenden. Die HOPPECKE Rail Systems GmbH wird nach Abschluss des geplanten Börsengangs weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an INTILION halten.



Dr. André Haubrock, CEO der INTILION, sagt: "Effiziente Energiespeichersysteme sind elementar für eine erfolgreiche Energiewende. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei stationären Energiespeicherlösungen und haben bereits über 200 Lithium-Ionen-Speichersysteme unterschiedlichster Größenordnung für Industriekunden und Energieversorger installiert. Unseren Kunden bieten wir alle drei notwendigen Lösungsbestandteile aus einer Hand an: erstens die skalierbare Hardware inklusive zusätzlicher Peripherie wie Umrichter, Schaltanlage und Trafo, zweitens die Überwachungs- und Applikationssoftware, um den Speicher gemäß Kundenwunsch betreiben zu können und drittens die gesamte Projektabwicklung mit Installation und Inbetriebnahme der Anlage und langjährigen Service zur Gewährleistung der Verfügbarkeit und Performance. Wir haben uns somit eine hervorragende Ausgangsbasis erarbeitet und wollen nun das nächste Kapitel in der Unternehmensentwicklung aufschlagen und unseren Wachstumskurs systematisch fortsetzen."



Dirk Engel, CFO der INTILION, sagt: "Mit fortschreitender Elektrifizierung bei gleichzeitigem Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien werden Energiespeicher für eine stabile Stromversorgung eine entscheidende Rolle einnehmen. Der globale Markt für Energiespeicher wird voraussichtlich bis 2030 jährlich um 37 % wachsen.2 Mit unserer guten Positionierung wollen wir einen attraktiven Marktanteil erreichen und damit langfristig Mehrwert für unsere Anteilseigner schaffen. Wir verfolgen eine klare Wachstumsstrategie und sind in den vergangenen drei Geschäftsjahren im Schnitt um rund 147 %1 gewachsen."



Umfassende Energiespeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Kunden und Netzanwendungen

Die installierten Speicherkapazitäten der Energiespeicherlösungen von INTILION liegen zwischen 70 Kilowattstunden ("kWh") und 100 Megawattstunden ("MWh") und richten sich insbesondere an gewerbliche und industrielle ("C&I") Endkunden (bis 5 Megawattstunden ("MWh")) sowie an kleine, mittlere und große Netzanwendungen (bis 100 MWh). INTILION adressiert somit die beiden Marktsegmente "Front-of-the-Meter" ("FTM") und "Behind-the-Meter" ("BTM") des Marktes für Energiespeicherlösungen. Im FTM-Marktsegment wird der Strom vom Erzeuger, z. B. einem Kraftwerk, einem Windpark oder einem Solarpark, erzeugt und gespeichert, bevor er durch das Netz geleitet wird und durch einen Zähler (der den Stromverbrauch misst) zum Verbraucher gelangt. In diesem Marktsegment nutzen Versorgungsunternehmen die Energiespeicher als Pufferspeichersysteme, die zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität Strom aus dem Netz ziehen und wieder in dieses abgeben. Im BTM-Marktsegment wird das Energiespeichersystem zwischen dem Verbraucher und dem Zähler positioniert, wo es dazu verwendet werden kann, Strom zu speichern, den der Verbraucher aus dem Netz bezieht oder vom Verbraucher z. B. durch Wind- oder Solarenergie erzeugt wird. Die Energiespeicher helfen den gewerblichen und industriellen Endkunden, ihren Energiebedarf flexibel und effizient zu bedienen. Dazu ermöglichen die Lösungen von INTILION die Speicherung überschüssiger Energie, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde. Diese kann bei Bedarf als Reservestromquelle genutzt werden, wenn der Energieverbrauch hoch ist und wenig Strom aus Wind- und Solarkraft erzeugt wird. So werden die Stromnetze entlastet und kostspielige Lastspitzen vermieden (sog. Peak Shaving).



Flexibles Geschäftsmodell für intelligente Energiespeicherlösungen

INTILION bietet mit ihrem flexiblen Geschäftsmodell innovative, modulare und skalierbare Energiespeicherlösungen und damit verbundene Dienstleistungen an, die in erster Linie für gewerbliche und industrielle Anwendungen und für die Anwendung im Stromnetz bestimmt sind. Bei allen Speicherlösungen bietet INTILION technologieoffen ein Full-Service-Angebot an. Dazu arbeitet INTILION eng mit einem breiten Netzwerk aus Partnern zusammen. Die Gesellschaft begleitet den Kunden von der anfänglichen Beratung und Planung der individuell optimalen Speicherlösung über die Installation vor Ort bis zum laufenden Betrieb. Über das intelligente Energiemanagementsystem integriert INTILION die Batteriespeicher in die Gesamtanlage des Kunden und überwacht die Funktionalität jedes Moduls während der gesamten Betriebsphase.



Die Gesellschaft konzentriert sich aktuell auf die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz mit Deutschland als wichtigstem geografischen Markt basierend auf Umsatzerlösen. Für die Zukunft strebt die Gesellschaft eine Expansion in ausgewählte europäische Länder an, darunter das Vereinigte Königreich, Irland, Italien, Spanien und Portugal.



Etablierte Beziehungen zu einem starken Kundenstamm

Zu den Kunden der INTILION zählen große Energieversorger und -verteiler sowie Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragsnehmer und C&I-Endkunden. INTILION profitiert damit von einer breiten Kundenbasis aus Industrie und Versorgern.



Globale Trends und regulatorische Anforderungen treiben Wachstum des Marktes für Energiespeichersysteme

INTILION ist der Ansicht, dass sie gut positioniert ist, um von einem Wachstum im Markt für Energiespeichersysteme zu profitieren. Der globale Markt für Energiespeichersysteme wird bis 2030 voraussichtlich jährlich um 37 % auf 231 Gigawattstunden pro Jahr wachsen.2 Auf den Markt für Energiespeichersysteme von 70 kWh bis 100 MWh, in dem INTILION tätig ist, werden voraussichtlich rund zwei Drittel der Speicherkapazitäten entfallen.2 Globale Trends führen zu der steigenden Nachfrage nach Energiespeicherlösungen.



Die Integration dezentraler erneuerbarer Energien in das Stromnetz birgt Herausforderungen für die Energieversorgung, da eine ungleichmäßige Stromerzeugung zu Schwankungen in den Energiepreisen und Auslastung der Netze führen kann und dezentralen Lösungen so eine höhere Bedeutung zukommt. Regulatorisch zielt auf EU-Ebene der European Green Deal darauf ab, die Klimaneutralität in Europa bis 2050 zu erreichen. Darüber hinaus sollen mit dem Paket "Fit for 55" die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % gegenüber 1990 gesenkt werden. Alle Initiativen erfordern einen signifikanten Ausbau erneuerbarer Energien. Zudem schreitet die Elektrifizierung zahlreicher Sektoren voran, weshalb die Nachfrage nach Strom- und Energiespeichern steigen wird. Diese Effekte verursachen auf der Erzeuger- wie auf der Verbraucherseite eine zunehmende Volatilität, die es mit entsprechenden Speichersystemen auszugleichen gilt, um die Energieversorgung auch langfristig zu gewährleisten.



Starkes Unternehmenswachstum geplant

INTILION hat in den letzten Jahren hohe Wachstumsraten beim Umsatz erzielt. In den drei Geschäftsjahren endend zum 31. März 2021, 2022 und 2023 wuchsen die Umsatzerlöse mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 147 %1 und damit schneller als der Markt für Energiespeichersysteme, der im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 98 % gewachsen ist.2 Für das laufende, zum 31. März 2024 endende Geschäftsjahr plant INTILION mit mehr als einer Verdoppelung der Umsatzerlöse auf über 70 Millionen Euro (2022/2023: 29,9 Millionen Euro) basierend auf dem Auftragsbestand von 63,2 Millionen Euro zum 31. März 20233 und dem erwarteten Geschäftsvolumen für die scalebloc-, scalestac- und scalecube-Produktlinien von INTILION. Mittelfristig strebt INTILION ein Wachstum der Umsätzerlöse auf circa 250 Millionen Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge4 zwischen 8 % und 10 % an.



Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der Stifel Europe Bank AG als Joint Bookrunner für den Börsengang.



Über die INTILION Aktiengesellschaft

Die INTILION Aktiengesellschaft ("INTILION") ist eine Anbieterin von innovativen, modularen und skalierbaren Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden von INTILION zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. INTILION hat ihren Sitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet.



Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com



Kontakt:

Mario Groß

E-Mail: intilion@kirchhoff.de

Telefon: +49 40 60 91 86 83



Quellen und Fußnoten: 1 Basierend auf (i) den Umsatzerlösen aus dem Geschäft mit Energiespeichersystemen der HOPPECKE Rail Systems GmbH, das mit Wirkung zum 1. April 2022 auf die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft ausgegliedert wurde, sowie aus eigener geringfügiger Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für die Geschäftsjahre endend zum 31. März 2021 und 2022 und (ii) den Umsatzerlösen der Gesellschaft für das Geschäftsjahr endend zum 31. März 2023. 2 Wood Mackenzie - Global Energy Storage Market Outlook Update: Q4 2022, December 2022, Wood Mackenzie Ltd.; das Basisjahr für die Berechnung der Wachstumsrate ist das Jahr 2020. 3 Die Gesellschaft definiert ihren Auftragsbestand als die Summe der Transaktionspreise im Zusammenhang mit verbindlichen Bestellungen oder Verträgen zum jeweiligen Bilanzstichtag, die noch nicht abgeschlossen sind. 4 Die Gesellschaft definiert Bereinigte EBIT-Marge als das Verhältnis von Bereinigtem EBIT zu Umsatzerlösen. Bereinigtes EBIT definiert die Gesellschaft als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bereinigt um außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge, einschließlich Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang und zuku¨nftigen Akquisitionen sowie andere einmalige Aufwendungen und einmalige Erträge.



WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia, die "Vereinigten Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.



Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren der INTILION Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") erhalten könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.



Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.



Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "anstreben" oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine zukunftsgerichtete Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden.



Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Bank AG (zusammen "Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.



Diese Mitteilung enthält außerdem einige Finanzkennzahlen, die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da die Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen die Gesellschaft tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft weit verbreitet sind. Sie sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.



Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und die veräußernde Aktionärin und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit dem geplanten Angebot. Die Konsortialbanken werden keine anderen Personen als ihre Kunden in Bezug auf das geplante Angebot ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer die Gesellschaft und die veräußernde Aktionärin die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewahrten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder sonstige in dieser Mitteilung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.



In Zusammenhang mit dem geplanten Angebot können die Konsortialbanken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen des geplanten Angebots angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler übernehmen und diese Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Investments in Zusammenhang mit dem geplanten Angebot oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen jeweils Aktien an der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.



Die Konsortialbanken und ihre jeweiligen Organmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Mitteilung) oder sonstiger Informationen, die sich auf die Gesellschaft beziehen, - unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.



WERBUNG

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung") und der zugrundeliegenden Rechtsvorschriften. Es handelt sich nicht um einen Prospekt. Das öffentliche Angebot in Deutschland und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse ist an die Veröffentlichung eines Prospekts gebunden. Der Prospekt wird voraussichtlich von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des die Aktien betreffenden Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Aktien verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Der Prospekt wird nach Billigung durch die BaFin auf der Website der Gesellschaft (www.intilion.com) im Bereich "Börsengang" kostenlos abrufbar sein.



27.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com