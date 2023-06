Hugo Boss zeigt sich von Inflation und Konsumflaute unbeeindruckt und blickt dank seiner Wachstumsstrategie optimistischer in die Zukunft. Der Modekonzern hat in der vergangenen Woche auf einem Kapitalmarkttag daher seine Mittelfristziele angehoben. Die Daten kamen bei Investoren und Analysten gut an. Die nächsten Kaufempfehlungen sind da.Über die neuen Planvorgaben für die kommenden Jahre hat DER AKTIONÄR bereits berichtet. Auch einige Analystenstimmen wurden bereits thematisiert. Nun legen immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...