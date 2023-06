DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Hamborner Reit AG rechnet mit einem gegenüber dem Jahresende 2022 gesunkenen Wert des Immobilienportofolios und passt ihre Prognose für den Nettovermögenswert (NAV) je Aktie nach unten an. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios (like-for-like) dürfte zum 30. Juni 2023 nach derzeitigem Kenntnisstand im Vergleich zum Jahresende 2022 um voraussichtlich 5,5 bis 6,0 Prozent sinken. Dies führe zu einer Anpassung der Gesamtjahresprognose für den NAV je Aktie. Hamborner Reit erwartet nunmehr, dass sich der NAV je Aktie zum 31. Dezember 2023 zwischen 7,0 und 12,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2022: 11,86 Euro) bewegen wird. Die Gesellschaft war bislang von einem leichten Rückgang des NAV je Aktie gegenüber dem Jahresende 2022 ausgegangen. Angesichts des anhaltend dynamischen und von Unsicherheiten geprägten Marktumfelds berücksichtige die Bandbreite der angepassten Prognose bereits weitere mögliche Wertanpassungen im Rahmen der turnusmäßigen externen Portfoliobewertung zum Jahresende 2023.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:00 DE/Deutsche-Börse-CEO Weimer beim Internationalen Club

Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (vom Vorabend)

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

Weitere Termine:

- DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung

- DE/Software AG, Ende der verlängerten Annahmefrist im Zuge

des Übernahmeangebots der Mosel Bidco SE

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 104,0 zuvor: 102,3 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +4,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.979,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.382,25 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 14.893,00 +0,2% Nikkei-225 32.501,07 -0,6% Schanghai-Composite 3.187,58 +1,2% Hang-Seng-Index 19.116,87 +1,7% +/- Ticks Bund-Future 134,61% -21 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.813,06 -0,1% DAX-Future 15.936,00 -0,2% XDAX 15.811,49 -0,2% MDAX 26.832,80 +0,2% TecDAX 3.133,22 -0,6% EuroStoxx50 4.280,57 +0,2% Stoxx50 3.938,34 -0,2% Dow-Jones 33.714,71 -0,0% S&P-500-Index 4.328,82 -0,4% Nasdaq-Comp. 13.335,78 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,82% +73

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Keine klaren Vorstellungen haben Händler am Dienstag über die aktuelle Marktrichtung. Indizes wie der DAX würden zwar daran arbeiten, ihre mehr als einwöchigen Abwärtstrends seitwärts zu verlassen, echte Überzeugung oder Dynamik stehe aber nicht dahinter. "Die Märkte sind weiter hin- und hergerissen zwischen Konjunktursorgen und Hoffnung auf ein Zinstop", kommentierte ein Händler. Klare Indikationen über die Auswirkung auf die Unternehmensgewinne dürften aber erst mit der anstehenden Berichtssaison erkennbar werden. Aktuell schienen wieder Sorgen über Inflation und Zinserhöhungen die Oberhand zu gewinnen, wie das Kursminus der US-Technologieaktien vom Vorabend zeige. Dazu sind in Japan die Verbraucherpreise wieder gestiegen.

Rückblick: Behauptet - Der schwach ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex wurde vergleichsweise gut weggesteckt, weil er im Vorfeld vielfach schon mau erwartet worden war. Der kurzfristige Aufstand der Söldnertruppe Wagner in Russland am Wochenende spielt keine Rolle. Auffällige Kursverluste zeigten Rüstungswerte. Händler verwiesen auf die Vorbereitung einer Friedenskonferenz für die Ukraine in Kopenhagen. "Damit könnte das Thema langfristiger Nachrüstung schnell zu Ende gehen", sagte ein Börsianer. Denn zum Halbjahresultimo am Freitag könne es zu Gewinnmitnahmen kommen, wenn für die Branche kein langfristiger Wachstumspfad mehr erkennbar sei. Rheinmetall fielen um 4,2, Hensoldt um 3,1 Prozent, Leonardo um 4,7 Prozent und Thales um 2,6 Prozent. In Athen ging es für den Athex kräftig abwärts um 2,7 Prozent. Hier dürfte nach dem Motto verfahren worden sein, bei guten Nachrichten zu verkaufen, nachdem wie erwartet der konservative und wirtschaftsfreundliche Amtsinhaber Kyriakos Mitsotakis die Wahl gewonnen hatte und nun über eine absolute Mehrheit verfügt. Sein knapperer Sieg im ersten Wahlgang hatte bereits für Euphorie gesorgt.

DAX/MDAX/TECDAX

Behauptet - Commerzbank schlossen nach zunächst höheren Verlusten 0,3 Prozent im Minus. Die polnische Tochter M-Bank hat wegen Risiken im Zusammenhang mit Franken-Krediten eine schon bestehende 1,3 Milliarden Euro hohe Rückstellung um 342 Millionen Euro aufgestockt. Die Commerzbank hält jedoch an ihrem Ziel fest, den Konzerngewinn 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Weiter unter Druck standen Siemens Energy (-2,1%) nach der Gewinnwarnung der Vorwoche. Händler nannten es ein Warnzeichen, dass es selbst nach dem Crash vom Freitag (-37%) nicht zu Rückkäufen gekommen sei. Die DZ Bank bezeichnete die Prognoserücknahme als "Schock-Gewinnwarnung". Der am Freitag in Mitleidenschaft gezogene Kurs des Wettbewerbers Nordex erholte sich um 3 Prozent. Vestas schlossen knapp behauptet.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie der Hamborner Reit wurde bei Lang & Schwarz 3,9 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen rechnet mit einem gesunkenen Wert des Immobilienportfolios und hat die Prognose für den Nettovermögenswert je Aktie 2023 gesenkt.

USA - AKTIEN

Überwiegend leichter - Weiter dominierten Sorgen um die Konjunktur nach am Freitag global schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes. Nun zeigte eine Erhebung der Fed-Filiale in Texas die stärkste Kontraktion seit drei Jahren. Derweil enttäuschte in Deutschland der wichtige Ifo-Geschäftsklimaindex. Dazu bremste weiter die Geldpolitik die Kauflaune nach den jüngsten Zinserhöhungen vieler Notenbanken, begleitet von vielfach falkenhaften Kommentaren. Unter den Einzelwerten lagen Lucid 1,5 Prozent im Plus. Der Elektroautobauer hat eine Liefervereinbarung mit Aston Martin über den Bau von Elektrofahrzeugen abgeschlossen. IBM tendierten 1,5 Prozent fester. "Big Blue" hat einen Bericht bestätigt, für 4,6 Milliarden Dollar den Finanz- und Betriebsmanagementsoftware-Anbieter Apptio zu kaufen. Unitedhealth (+0,4%) will für 101 Dollar je Aktie den Gesundheitskonzern Amedisys übernehmen, womit dieser mit 3,29 Milliarden Dollar bewertet wird. Offenbar ist der Markt davon noch nicht recht überzeugt, denn Amedisys geben leicht nach auf 91,00 Dollar. Pfizer rutschten um 3,7 Prozent ab, die Entwicklung des Medikaments zur Gewichtsreduktion, Lotiglipron, wird eingestellt. Nach roten Geschäftszahlen knickten Carnival um 7,6 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 -1,2 4,75 31,8 5 Jahre 3,96 -2,7 3,99 -3,6 7 Jahre 3,85 -1,9 3,87 -11,7 10 Jahre 3,72 -1,7 3,74 -15,8 30 Jahre 3,82 +0,1 3,81 -15,5

Die Anleiherenditen gaben überwiegend leicht nach. Teilnehmer fokussieren sich - neben dem Notenbankertreffen in Sintra - auf die am Freitag anstehenden Persönlichen Ausgaben, mit denen zugleich das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß publiziert wird.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0924 +0,2% 1,0907 1,0900 +2,1% EUR/JPY 156,77 +0,2% 156,49 156,49 +11,7% EUR/CHF 0,9777 +0,1% 0,9771 0,9760 -1,2% EUR/GBP 0,8582 +0,0% 0,8581 0,8574 -3,0% USD/JPY 143,50 +0,0% 143,47 143,57 +9,4% GBP/USD 1,2730 +0,1% 1,2712 1,2713 +5,3% USD/CNH 7,2183 -0,3% 7,2435 7,2446 +4,2% Bitcoin BTC/USD 30.376,84 +0,7% 30.168,70 30.245,68 +83,0%

Der Dollar zeigte sich etwas leichter, der schwache Ifo-Index lastete nur kurzzeitig auf dem Euro.

Der chinesische Renminbi zieht am Morgen zum Dollar an. Während die Zentralbank des Landes verbal zugunsten der Landeswährung interveniert, sollen Staatsbanken zur Stützung der Währung laut Berichten Dollar am Markt veräußern. Offenbar ist Peking unzufrieden mit der jüngsten Renminbi-Schwäche. Anders als die meisten westlichen Notenbanken, die die Geldpolitik weiterhin straffen, hatte China zuletzt die Zinsen gesenkt, um der schwachen Konjunktur Schwung zu verleihen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,79 69,37 +0,6% +0,42 -12,1% Brent/ICE 74,60 74,18 +0,6% +0,42 -10,9%

Die Vorgänge in Russland verliehen dem Ölpreis so gut wie keinen Impuls. Er lief etwas nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,72 1.923,31 +0,3% +5,41 +5,8% Silber (Spot) 22,95 22,83 +0,5% +0,12 -4,3% Platin (Spot) 936,53 929,00 +0,8% +7,53 -12,3% Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,5% +0,02 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die kurze Meuterei der Wagner-Gruppe in Russland spielte aus Börsianersicht allenfalls eine untergeordnete Rolle. Einige Anleger präferierten allerdings eine etwas vorsichtigere Handelsweise bzw. gaben sicheren Häfen wie dem Gold (+0,2%) den Vorzug. Habe es gerade noch so ausgesehen, als würde der Goldpreis stetig fallen, weil negativen Faktoren überwögen, hätten die Ungewissheit über den Verlauf des Ukraine-Krieges und die Aussicht auf einen internen Kampf innerhalb Russlands diese Einschätzung stark verändert, sagte Analyst Rupert Rowling von Kinesis Money.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK RUSSLAND

Die aufständischen Söldner der Wagner-Gruppe können nach Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin der russischen Armee beitreten oder "nach Belarus gehen".

KONJUNKTUR CHINA

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hat sich zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes gezeigt. In einer Rede sagte Li, das Wachstum des BIP im zweiten Quartal werde den BIP-Anstieg in den ersten drei Monaten voraussichtlich übertreffen. Zudem sei das Land auf Kurs, sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr von rund 5 Prozent zu erreichen.

GELDPOLITIK JAPAN

Die derzeitige Entwicklung des Yen-Dollar-Kurses ist nach Einschätzung von Japans Finanzminister Shunichi Suzuki "einseitig und schnell". Die Wechselkurse sollten die Fundamentaldaten und den Fortschritt auf stabile Art und Weise widerspiegeln, sagte Suzuki. Auf die Frage, ob die japanische Regierung ein Eingreifen in den Markt durch Yen-Käufe in Erwägung ziehe, antwortete er, dass die Regierung im Falle einer übermäßigen Bewegung "angemessen reagieren" werde.

DEUTSCHE POST

hat ihre erste nachhaltigkeitsbezogene Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2033 platziert. Die Anleihe hat einen festen Kupon von 3,375 Prozent. Der Zinssatz ist aber zudem auch an die Erreichung der angestrebten Ziele zur Reduzierung von CO2-Emissionen des Konzerns gekoppelt.

SYNLAB

Der Labordienstleister verkauft sein gesamtes Geschäft in der Schweiz an die australische Sonic Healthcare. "Wir optimieren das Synlab-Netzwerk, indem wir unsere geografische Präsenz verdichten und gleichzeitig von Größeneffekten profitieren. Dies schafft einen Mehrwert für unsere Stakeholder", sagte Synlab-CEO Mathieu Floreani. Die Kartellbehörden hätten der Veräußerung zugestimmt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

KERING

kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed. Konditionen des Deals wurden nicht bekannt. Creed erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr mehr als 250 Millionen Euro Umsatz.

