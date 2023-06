Weiter unter Druck steht am Morgen die türkische Lira. In der Nacht zu Dienstag wurden zeitweise 26,11 Lira für einen Dollar gezahlt und damit so viel wie noch nie.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag etwas gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0928 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Kaum bewegt ist der Euro dagegen zum Franken, wie der aktuelle Stand von 0,9778 zeigt. Auch der US-Dollar hat sich bei einem aktuellen Kurs von 0,8947 Franken kaum bewegt seit Montagabend. Am Markt wird auf eine gewisse Dollar-Schwäche...

