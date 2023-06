DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hat sich zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes gezeigt. In einer Rede bei einer unter dem Namen "Summer Davos" bekannten Veranstaltung in Tianjin sagte Li, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal werde den BIP-Anstieg in den ersten drei Monaten voraussichtlich übertreffen. Zudem sei das Land auf Kurs, sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr von rund 5 Prozent zu erreichen. Mehrere globale Institutionen hatten in den vergangenen Tagen ihre Prognosen für das chinesische Wachstum gesenkt. So geht S&P nur noch von 5,2 Prozent nach bislang 5,5 Prozent aus. Li bekräftigte, dass sein Land offen sei für Geschäftsmöglichkeiten und die Welt willkommen heiße. Er forderte zudem mehr gegenseitiges Verständnis und mehr Kooperation zwischen Ländern, um die globalen Herausforderungen angesichts zunehmender regionaler Konflikte anzugehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 104,0 zuvor: 102,3 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +4,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.381,75 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.888,75 +0,2% Nikkei-225 32.514,57 -0,6% Hang-Seng-Index 19.114,35 +1,7% Kospi 2.577,64 -0,2% Shanghai-Composite 3.187,27 +1,2% S&P/ASX 200 7.115,60 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während sich insbesondere Tokio der schwächeren Tendenz der US-Börsen anschließt, geht es an den chinesischen Börsen nach oben. Marktteilnehmer in Tokio führen als Belastungsfaktor weiter Konjunktursorgen an, die von den jüngsten falkenhaften Auftritten der Notenbanken noch befeuert worden seien. An den chinesischen Börsen ist dagegen von Erholung die Rede, nachdem die Auftritte der Notenbanken zuletzt für verstärkte Risikoscheu bei Aktien gesorgt hätten. Dazu kommt die weiter schwelende Hoffnung auf Stimuli durch die Regierung in Peking. An den jüngsten Feiertagen um das Drachenbootfest seien die Konsumausgaben geringer ausgefallen als zu Zeiten vor der Pandemie, führen Marktteilnehmer eine weitere Begründung dafür an. Der Kurs des Konglomerats New World Development steigt um 5,5 Prozent. Treiber ist die Ankündigung, die Beteiligung an NWS Holdings (+10,2%) verkaufen zu wollen. In Seoul verbilligen sich SK Innovation um 2,2 Prozent, weiter belastet von Kapitalerhöhungsplänen.

US-NACHBÖRSE

Arena Group Holdings legten um gut 7 Prozent zu. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journals, wonach das Medienunternehmen Group Black in Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Arena sei, dem Herausgeber von mehr als 50 Publikationen, darunter Sports Illustrated. ATI Physical verteuerten sich um knapp 3 Prozent nach der Mitteilung, dass Onex Corporation und Verbundunternehmen Anteile an ATI erworben haben. Illumina plant, die Zahl der Mitarbeiter weiter zu reduzieren, als Teil einer breiteren Anstrengung, die Betriebskosten zu senken. Der Kurs legte um 0,7 Prozent zu. Auch für die Robinhood-Aktie ging es um 0,7 Prozent aufwärts. Laut Wall Street Journal entlässt der Finanzdienstleister weitere etwa 7 Prozent seiner Vollzeitmitarbeiter, etwa 150.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.745,06 +0,1% 17,63 +1,8% S&P-500 4.338,15 -0,2% -10,18 +13,0% Nasdaq-Comp. 13.380,94 -0,8% -111,57 +27,9% Nasdaq-100 14.736,74 -1,0% -154,74 +34,7% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 0,82 Mrd 2,60 Mrd Gewinner 1.952 909 Verlierer 999 2.024 unverändert 103 92

Leichter - Weiter dominierten Sorgen um die Konjunktur nach am Freitag global schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes. Dazu bremste weiter die Geldpolitik die Kauflaune nach den jüngsten Zinserhöhungen vieler Notenbanken, begleitet von vielfach falkenhaften Kommentaren. Unter den Einzelwerten lagen Lucid 1,5 Prozent im Plus. Der Elektroautobauer hat eine Liefervereinbarung mit Aston Martin über den Bau von Elektrofahrzeugen abgeschlossen und wird im Zuge derer an Aston Martin beteiligt. IBM tendierten 1,5 Prozent fester. Hier sorgte der 4,6 Milliarden Dollar schweren Kauf des Finanz- und Betriebsmanagementsoftware-Anbieters Apptio für Kursfantasie. Unitedhealth (+0,4%) will für 101 Dollar je Aktie den Gesundheitskonzern Amedisys übernehmen, womit dieser mit 3,29 Milliarden Dollar bewertet wird. Offenbar ist der Markt davon noch nicht recht überzeugt, denn Amedisys gaben leicht nach auf 91,00 Dollar. Pfizer rutschten um 3,7 Prozent ab; die Entwicklung des Medikaments Lotiglipron zur Gewichtsreduktion wird eingestellt. Carnival knickten um 7,6 Prozent ein. Der Kreuzfahrtenanbieter hate zwar mit seinen Quartalszahlen insgesamt die Erwartungen übertroffen, allerdings kamen gestiegene Kosten am Markt sehr negativ an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 -1,2 4,75 31,8 5 Jahre 3,96 -2,7 3,99 -3,6 7 Jahre 3,85 -1,9 3,87 -11,7 10 Jahre 3,72 -1,7 3,74 -15,8 30 Jahre 3,82 +0,1 3,81 -15,5

Die Anleiherenditen gaben überwiegend leicht nach. Für etwas Zulauf bei den als sicherer Hafen geltenden Anleihen habe die kurze Meuterei der Wagner-Söldnertruppe am Wochenende in Russland gesorgt, hieß es. Im Fokus stehe nun aber zunächst das Notenbankertreffen im portugiesischen Sintra.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,0926 +0,2% 1,0907 1,0899 +2,1% EUR/JPY 156,79 +0,2% 156,49 155,91 +11,7% EUR/GBP 0,8580 -0,0% 0,8581 0,8554 -3,1% GBP/USD 1,2736 +0,2% 1,2712 1,2738 +5,3% USD/JPY 143,49 +0,0% 143,47 143,03 +9,4% USD/KRW 1.299,80 -0,4% 1.304,72 1.308,81 +3,0% USD/CNY 7,2105 -0,4% 7,2376 7,2362 +4,5% USD/CNH 7,2143 -0,4% 7,2435 7,2396 +4,1% USD/HKD 7,8293 -0,0% 7,8299 7,8292 +0,3% AUD/USD 0,6719 +0,7% 0,6674 0,6673 -1,4% NZD/USD 0,6193 +0,5% 0,6161 0,6156 -2,5% Bitcoin BTC/USD 30.335,52 +0,6% 30.168,70 30.355,07 +82,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich etwas leichter, nachdem der schwache Ifo-Index aus Deutschland nur kurzzeitig auf dem Euro gelastet hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,84 69,37 +0,7% +0,47 -12,0% Brent/ICE 74,60 74,18 +0,6% +0,42 -10,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Vorgänge in Russland verliehen den Ölpreisen, die bis zu 1 Prozent zulegten, allenfalls einen leichten Impuls nach oben, wie es im Handel hieß.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,81 1.923,31 +0,3% +5,50 +5,8% Silber (Spot) 23,00 22,83 +0,8% +0,18 -4,0% Platin (Spot) 936,68 929,00 +0,8% +7,68 -12,3% Kupfer-Future 3,81 3,78 +0,6% +0,02 -0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der kurzen Meuterei der Wagner-Gruppe in Russland hätten einige Anleger sicheren Häfen wie dem Gold (+0,2%) den Vorzug gegeben, hieß es.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

JAPAN - Währungspolitik

Die derzeitige Entwicklung des Yen-Dollar-Kurses ist nach Einschätzung von Japans Finanzminister Shunichi Suzuki "einseitig und schnell". Die Wechselkurse sollten die Fundamentaldaten und den Fortschritt auf stabile Art und Weise widerspiegeln, sagte er. Auf die Frage, ob die japanische Regierung ein Eingreifen in den Markt durch Yen-Käufe in Erwägung ziehe, antwortete er, dass die Regierung im Falle einer übermäßigen Bewegung "angemessen reagieren" werde. Man beobachte die Entwicklung aufmerksam.

FOX NEWS

hat einen Nachfolger für den geschassten Moderator Tucker Carlson präsentiert: Der als genauso provozierender konservativer Moderator bekannte Jesse Watters bekommt die Sendung "Jesse Watters Primetime". Watters hat wegen seiner Art, die politische Linke aufs Korn zu nehmen, bereits eine große Anhängerschaft.

SONIC HEALTHCARE

Der Labordienstleister Synlab verkauft sein gesamtes Geschäft in der Schweiz an die australische Sonic Healthcare. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

THOMSON REUTERS

verstärkt sich mit einem Anbieter von Technologie, die sich an Juristen richtet und übernimmt die kalifornische Casetext für 650 Millionen US-Dollar in bar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.