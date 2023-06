Ein schwacher Technologiesektor in den USA scheint am Dienstag keine negativen Spuren am deutschen Aktienmarkt zu hinterlassen. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisiert der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 15.884 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit 0,4 Prozent im Plus erwartet. Der DAX war am Vortag mit 15.713 Zählern zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende Mai gesunken, dann kamen einige Käufer zurück. Für ...

