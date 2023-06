Interessante charttechnische Entwicklungen bei der Nordex Aktie: In den letzten Wochen setzte der Aktienkurs des Hamburger Windenergie-Konzerns gleich zwei Mal in der Kursregion oberhalb von 10,11 Euro auf: Zunächst Mitte Mai mit einem Tief bei 10,115 Euro, dann am Freitag der vergangenen Woche bei 10,275 Euro. Zuvor war die Windenergie-Aktie binnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...