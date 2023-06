BYD startete vergleichsweise verhalten in die neue Woche. Am Montag rangen die Chinesen mit der 30-Euro-Marke, was jedoch auf einen insgesamt eher vorsichtigen Markt zurückzuführen sein dürfte. Zudem sehen sich die Chinesen mit einer eher zurückhaltenden Nachricht aus ihrem Heimatland über den Automobilmarkt konfrontiert, während Kursanalysten gleichzeitig beträchtliche Zielsetzungen bieten. BYD: Beeindruckende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...