Mit einer gewissen Regelmäßigkeit verkauft die amerikanische Investmentlegende Warren Buffett Anteile an dem chinesischen E- Autohersteller BYD. Von ursprünglich knapp zwanzig Prozent Beteiligung hat Buffett diese auf nun knapp unter neun Prozent reduziert. Was ist der Grund? Wie kürzlich bekannt wurde hat Warren Buffett über die Berkshire Hathaway Holding erneut ein BYD-Aktien-Paket in Höhe von rund 86 Millionen US-Dollar verkauft. Damit verringerte Buffett die Beteiligung von ursprünglich 9,21 ...

