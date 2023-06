Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,75 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 69,96 Dollar. Bereits zum Wochenauftakt waren die Ölpreise leicht gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine weitere Unsicherheit am Ölmarkt. Am Wochenende hatte ein bewaffneter Aufstand der Söldnertruppe ...

