Alcatel-Lucent Enterprise führt sein Netzwerkmanagement-System der nächsten Generation ein: OmniVista Cirrus Release 10

Alcatel-Lucent Enterprise, führender Anbieter von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen bringt Alcatel-Lucent OmniVista® Cirrus Release 10 auf den Markt, ein Cloud-basiertes Software-as-a-Service (SaaS)-Netzwerkmanagementsystem der nächsten Generation.

Die skalierbare und sichere Cloud-Plattform bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und vereinfachte Arbeitsabläufe für die Konfiguration und Überwachung von Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar WLAN-Zugangspunkten. Dadurch erhalten Unternehmen mehr Kontrolle, Flexibilität und Einfachheit.

OmniVista Cirrus 10 ermöglicht es Unternehmen, mit einem Abo-Modell auf die sich verändernden Anforderungen im digitalen Zeitalter zu reagieren:

Die digitale Transformation erhöht die Erwartungen an die Skalierbarkeit und die Effizienz des Netzwerks.

Die Mobilität und die Ausweitung von IoT-Installationen führen zu einer anhaltenden Nachfrage nach hoher Netzwerkleistung, einhergehend mit zunehmenden Sicherheitsbedenken.

Unternehmen benötigen mehr Flexibilität bei der Anpassung an sich ändernde geschäftliche Prioritäten und entsprechende Technologie-Updates.

Um IT-Teams bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, basiert OmniVista Cirrus 10 auf einer Cloud-nativen Microservices-Architektur, die kontinuierliche Verbesserungen ohne Ausfallzeiten ermöglicht. Die vereinfachte Bereitstellung bietet automatische Software-Updates, die auch kritische Sicherheits-Patches für verbesserten Schutz und Compliance enthalten.

Es verfügt über Funktionen, die auf die Bedürfnisse der Netzwerkbenutzer zugeschnitten sind. So können Unternehmen mit Proactive Service Assurance die Quality of Experience (QoE) der Benutzer überwachen. Parallel liefern detaillierte Netzwerk- und Benutzeranalysen wertvolle Informationen zur Optimierung der Leistung.

OmniVista Cirrus 10 vereinfacht Management und Fehlerbehebung und trägt so zur Rationalisierung des IT-Betriebs bei, insbesondere in verteilten Umgebungen mit begrenztem IT-Personal.

Die Cloud-Plattform enthält den Unified Policy Access Manager (UPAM). Dieser Dienst zur Kontrolle des Netzwerkzugangs (Network Access Control (NAC)-Service) sorgt für sichere Authentifizierung, Rollenmanagement und Richtliniendurchsetzung für Mitarbeiter, Gäste, BYOD-Benutzer und IoT-Geräte.

Die vollständig auf Open API basierende Plattform lässt sich nahtlos in Systeme von Drittanbietern integrieren und ist in hohem Maße an die Bedürfnisse von IT-Teams anpassbar, die damit neue Dienste bereitstellen oder bestehende Dienste ohne Netzwerkunterbrechungen aktualisieren können.

Stephan Robineau, Executive Vice President der ALE Network Business Division, kommentiert: "Wir wollen, dass OmniVista Cirrus 10 die ultimative Plattform für die Verwaltung von LAN, WLAN, SD-WAN, IoT und Sicherheit mit nur einer einheitlichen Bedienoberfläche ist. Unternehmen können mit ihr die digitale Transformation vorantreiben, das Nutzererlebnis verbessern und den IT-Betrieb vereinfachen, während sie gleichzeitig Skalierbarkeit und Sicherheit gewährleistet. Dies alles schlägt sich in reduzierten Gesamtbetriebskosten (TCO) nieder."

Mit einer Fülle neuer Funktionen entwickelt sich OmniVista Cirrus 10 kontinuierlich weiter und integriert modernste Funktionalitäten. Zukünftig wird die Lösung in OmniVista Network Advisor integriert, um die Entscheidungsfindung im IT-Betrieb durch künstliche Intelligenz zu unterstützen.

Die Software-as-a-Service-Lösung kann je nach Verbrauch auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten werden und ist daher mit einer Vielzahl von flexiblen Zahlungsoptionen erhältlich.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt. Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Millionen Kunden in aller Welt betreut. Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und mehr als 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

