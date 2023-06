EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter AG: Führender Brennstoffzellen-Hersteller bestellt Megawatt-Elektrolyseur



27.06.2023 / 09:05 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Enapter AG: Führender Brennstoffzellen-Hersteller bestellt Megawatt-Elektrolyseur Berlin (27. Juni 2023); Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) hat vom britischen Unternehmen Intelligent Energy Limited (IEL) eine Bestellung für einen Megawatt-Elektrolyseur - AEM-Multicore - - erhalten. Intelligent Energy Limited entwickelt und baut emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, die u.a. in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Stromerzeugung und Mobilität zum Einsatz kommen. Der AEM-Multicore wird von IEL zur Produktion von Wasserstoff für interne Testzwecke von Brennstoffzellen aus den Produktreihen Nutzfahrzeuge, PKW, stationäre Energieversorgung, unbemannten Drohnen (UAV) sowie Flugzeugen verwendet. Die Auslieferung des Gerätes soll 2024 erfolgen. Enapter kombiniert in der aktuellen Version des Megawatt-Elektrolyseurs 420 Kernmodule, sog. AEM-Stacks, zu einem Gesamtsystem, welches pro Tag bis zu 450 Kilogramm grünen Wasserstoff produzieren kann. Durch die Skalierung kleiner, standardisierter Einheiten werden die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff deutlich gesenkt und können dynamisch an den jeweiligen Wasserstoffbedarf angepasst werden. Der AEM-Multicore ist darüber hinaus auch weiter skalierbar. Bei parallelem Einsatz mehrerer Geräte lässt sich die Produktion in industriellem Maßstab erweitern und grüner Wasserstoff im Multi-Megawatt-Bereich herstellen. Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: "Wir freuen uns sehr, das renommierte Brennstoffzellenunternehmen Intelligent Energy Limited zu den jüngsten Käufern unseres Megawatt-Elektrolyseurs AEM Multicore zählen zu dürfen. Intelligent Energy verfolgt ehrgeizige Ziele und gehört mit seinen Produkten schon heute zu den führenden Anbietern am Markt. Seine Brennstoffzellen kommen z.B. häufig in Kombination mit Enapters Single-Core Elektrolyseuren zum Einsatz. Die Nachfrage nach unserem AEM-Multicore ist weiterhin hoch. Deshalb werden wir nun die nächste Stufe zünden und unsere Produktion kontinuierlich ausbauen." David Woolhouse, CEO von Intelligent Energy Ltd.: "Wir sind sehr froh unseren 1MW Elektrolyseur bei Enapter bestellt zu haben. Die Flexibilität des Multicore-Systems, mit seiner überlegenen Effizienz und dem bewährten Kern, bietet uns genau das, was wir brauchen, um unsere Brennstoffzellensysteme in der Größe von bis zu 300 kW zu testen. Die kundenorientierte Einstellung des Teams von Enapter machte es uns einfach, dieses Schlüsselelement für unsere Anlagen bei Intelligent Energy auszuwählen." Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

