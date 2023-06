Der DAX ist verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Wie bereits vergangenen Freitag stand die 15.800 Punkte-Marke im Fokus. Am Ende des Tages gab er 0,11 Prozent ab und schloss bei 15.811 Zählern. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...