Der Labordienstleister Synlab hat seine Aktivitäten in der Schweiz an das australische Unternehmen Sonic Healthcare verkauft. Für das Geschäft in der Schweiz werde im zweiten Halbjahr ein Umsatz von rund 50 Millionen Euro erwartet, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Anfang Juli soll der Verkauf abgeschlossen sein. Bei den Anlegern kommt die Nachricht am Dienstag gut an. Der Verkauf werde ...

