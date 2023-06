© Foto: Arne Dedert - dpa



Nach einem Verlust von mehr als drei Prozent in der Vorwoche könnte der DAX bei rund 15.800 Punkten einen Boden gefunden haben. Schafft der DAX die Bodenbildung oder geht es weiter abwärts?

Der DAX startet mit leichten Gewinnen in den heutigen Handelstag. Aktuell notiert er bei 15.880 Punkten (Stand: 27.06.2023, 09:05 Uhr).

Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, schätzt die Lage am deutschen Aktienmarkt derzeit wie folgt ein: "Gestern gab es zwar bereits die ersten Käufer. Für eine Trendwende nach oben hat das jedoch nicht gereicht. Die große Frage lautet jetzt: Wann kommen Käufer in größerer Zahl in den Markt? Eine längere Verlustserie als aktuell gab es zuletzt im Februar 2022. Statistisch gesehen nimmt die Chance auf zumindest kurzfristig wieder steigende Kurse jetzt also rapide zu."

Anleger blicken heute gespannt nach Sintra in Portugal. Dort wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem EZB-Forum sprechen. Zwar seien "kurz nach der letzten EZB-Sitzung die Chancen auf neue Erkenntnisse zwar gering. Trotzdem hoffen auf dem Parkett viele auf Hinweise, ob die Zinserhöhung im Rahmen der Juli-Sitzung schon die letzte sein könnte", so Marktanalyst Altmann.

An der Wall Street setzte sich die gestrige Korrektur nach Handelsschluss in Europa fort. Besonders betroffen waren Technologiewerte: Der Technologieindex Nasdaq 100 beendete den gestrigen Handelstag mit einem Minus von mehr als einem Prozent bei 14.689 Punkten. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,5 Prozent tiefer bei 4.328 Punkten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion