Atlanta (ots/PRNewswire) -LexisNexis® RiskNarrative gibt Experten im Bereich Finanzkriminalität die Kontrolle über mehrere Datenquellen, um strategische Änderungen an Risikomodellen in Minutenschnelle vornehmen zu könnenLexisNexis® Risk Solutions hat eine End-to-End-Plattform für das Customer Lifecycle Management auf den Markt gebracht, mit der Unternehmen auf eine einfache Art und Weise mehrere Datenquellen integrieren können, um bessere Risikoentscheidungen zu treffen und eine reibungslosere Customer Journey zu ermöglichen.LexisNexis® RiskNarrative nutzt Automatisierungs- und Entscheidungstechnologien, um eine hochentwickelte, konfigurierbare Lösung für das Lifecycle Management Im Bereich Finanzkriminalität bieten zu können.Das Wachstum von Technologie und digitalen Plattformen verändert die Interaktion zwischen Kunden und Unternehmen. Bestehende Kunden erwarten, dass sie über verschiedene Kanäle hinweg sofort wiedererkannt werden, während neue Kunden sofort Transaktionen durchführen können wollen, ohne langen Onboarding Prozess. Dieser digitale Wandel in der globalen Wirtschaft bietet jedoch auch mehr Möglichkeiten für Kriminelle, digitale Ökosysteme auszunutzen und sich der Entdeckung zu entziehen.Die Orchestrierungsplattform LexisNexis RiskNarrative hilft bei der Lösung kostspieliger Problemstellungen, die durch isolierte Abläufe verursacht werden, indem sie mehrere Kunden-Onboarding-, Compliance- und risikobasierte Workflows innerhalb nur einer Application Program Interface (API) und Plattformumgebung vereinheitlicht.Orchestrierungsplattformen liefern eine einzige Echtzeit-Darstellung des Kundenrisikos für ein effektiveres und kontinuierlich reaktionsfähiges End-to-End-Management Im Bereich Finanzkriminalität. Unternehmen können Risikoentscheidungen durch diese ganzheitliche Darstellung beschleunigen, die Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Anti-Money-Laundering-Aktivitäten (AML), Identitätsdokumentation, Verhaltensbiometrie und verbesserte Betrugserkennung umfasst.Was LexisNexis RiskNarrative so einzigartig macht:- End-to-End-Management des Customer Lifecycle: RiskNarrative ermöglicht es Unternehmen, kritische Arbeitsabläufe zur Betrugserkennung, Verhinderung von Finanzkriminalität und Compliance über eine einzige API zu verwalten. Es bietet Teams eine einheitliche Darstellung des Kundenrisikos, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu erleichtern, die Kosten für die Compliance zu senken und Betrug zu verhindern.- No-Code-Konfiguration: Die Feineinstellung der Strategie, um mit dem Risiko im Bereich Finanzkriminalität und den Vorschriften Schritt zu halten, verlangt operative Flexibilität. Änderungen zu berücksichtigen, erfordert jedoch technische Ressourcen, die Verzögerungen und Kosten verursachen. Die Nutzer der RiskNarrative-Plattform können Änderungen an Regeln, Modellen und integrierten Anwendungsanbietern ohne Programmierkenntnisse vornehmen.- Drag-and-Drop-Dienste und Anwendungen: Unternehmen können sich mit einem umfassenden System von vorintegrierten Datenquellen, Regelsätzen und maschinellen Lernmodellen von Drittanbietern verbinden, die über eine einfache Drag-and-Drop-Interface in Journeys und Arbeitsabläufe integriert werden können.- Einfache Integration: Ein effektives Lifecycle-Management zur Bekämpfung von Finanzkriminalität erfordert den Zugang zu erstklassigen Daten und Dienstleistungen. Die RiskNarrative-Plattform benötigt nur eine einzige Integration, um mehrere Dienste zu nutzen. Eine einfache und intuitive Restful-API ermöglicht eine schnelle Integration und ist innerhalb weniger Tage verfügbar."Unternehmen müssen den Spagat zwischen einer reibungslosen Customer Journey und der ständigen Bedrohung durch Finanzkriminalität und Betrug schaffen. Digitale Lösungen helfen ihnen, in Echtzeit verwertbare Daten und Analysen zu erhalten, die sie benötigen, um ihre Kunden zu unterstützen, ohne ihr Geschäft zu gefährden", sagte Ryan Morrison, Vice President of Platform Strategy bei LexisNexis Risk Solutions. "Eine Orchestrierungsplattform hilft dabei, einen reibungslosen und effizienten Austausch zwischen den Bereichen Compliance, Betrug und Informationssicherheit zu schaffen. In einer Welt, in der sich das Risiko im Bereich Finanzkriminalität und die Vorschriften ständig ändern, bietet LexisNexis RiskNarrative einen einheitlichen Entscheidungsmechanismus, um Compliance-Entscheidungen mit hoher Zuverlässigkeit zu treffen und die besten Kundenergebnisse zu erzielen."Erfahren Sie mehr über LexisNexis RiskNarrative (https://risk.lexisnexis.com/global/de/products/risknarrative), das mittlerweile von mehr als 200 Unternehmen weltweit genutzt wird.Über LexisNexis Risk SolutionsLexisNexis® Risk Solutions umfasst sieben Marken, die zahlreiche Branchen und Sektoren abdecken. Wir nutzen das Leistungspotenzial von Daten, hochentwickelten Analyseplattformen und Technologielösungen, um Informationen bereitzustellen, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern zugunsten der Menschen weltweit. Unser Hauptsitz ist in Atlanta, Georgia, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf LexisNexis Risk Solutions (https://risk.lexisnexis.com/global/de) und RELX (https://www.relx.com/).nvetter@montiethco.comMedienkontakt:Nadja Vetter+49 (0)174 734 7740nvetter@montiethco.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lexisnexis-risk-solutions-bietet-orchestrierungsplattform-der-nachsten-generation-zur-verringerung-von-risiken-und-finanzkriminalitat-an-301863758.htmlOriginal-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121957/5544122