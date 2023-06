Der deutsche Leitindex hat zum Start in die neue Woche 0,1% auf einen Endstand bei 15.813 abgegeben. Rückblick: Obwohl der DAX am gestrigen Montag zwischenzeitlich unter grünen Vorzeichen notierte, reichte die Dynamik am Ende wieder nicht für einen Tagesgewinn. Stattdessen fielen die heimischen Blue Chips um 0,1% auf 15.813 zurück. Dabei hatte der ...

