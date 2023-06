DJ Porsche schließt Kreditline mit Nachhaltigkeitskomponente ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche AG hat sich eine revolvierende Kreditlinie über 2,5 Milliarden Euro gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde eine Nachhaltigkeitskomponente in die Kreditlinie integriert. Die Finanzierungskosten seien an die Entwicklung des Anteils der ausgelieferten rein elektrischen Fahrzeuge am Gesamtabsatz geknüpft. Porsche will 2030 weltweit mehr als 80 Prozent der Neufahrzeuge als rein elektrische Modelle ausliefern.

Die Kreditlinien an der 21 Banken beteiligt sind, hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit jeweils zwei einjährigen Verlängerungsoptionen. Es sei derzeit aber nicht geplant, die Linie in Anspruch zu nehmen, sie diene ausschließlich der Liquiditätsposition von Porsche. "Nach dem Börsengang 2022 erweitern wir mit der neuen Kreditlinie unsere Eigenständigkeit und diversifizieren den Zugang zu Finanzierungsquellen", sagte Finanzvorstand Lutz Meschke.

Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank und LBBW begleiteten die Transaktion als Koordinatoren.

June 27, 2023 03:14 ET (07:14 GMT)

