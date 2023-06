Schlechte Nachrichten aus den USA belasten am Dienstag den Kurs von Fresenius Medical Care (FMC). Die Aktie nimmt zur Stunde den letzten Platz im MDAX ein. Denn eine Erhöhung der Erstattung von Dialyse-Behandlungskosten im Rahmen des staatlichen Medicare-Programms ist niedriger ausgefallen als von Experten erwartet.Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Aktien von FMC 4,5 Prozent und nähern sich der Marke von 42 Euro an. Am Freitag waren sie auf Xetra mit gut 45 Euro auf den höchsten Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...