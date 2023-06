Berlin (ots) -Hollywood-Legende Harrison Ford hat Verständnis für die Wut und die Vorwürfe von Klimaaktivisten gegen seine Generation: "Das Beste, was wir für die jungen Menschen jetzt tun können, ist, ihnen - verdammt noch mal - aus den Weg zu gehen. Damit will ich nicht sagen, dass wir sie damit allein lassen sollen, mit unser dreckigen Wäsche", sagte Ford in der heutigen Folge der ARD-Talksendung "maischberger". Der 80 Jahre alte Schauspieler forderte mehr Unterstützung für junge Umwelt- und Klimaschützer: "Wir müssen Ihnen mit unserem Rat, unserem Geld und unserem Engagement helfen. Das sind wir ihnen schuldig", sagte Ford in einem vorab aufgezeichneten Interview anlässlich des Kinostarts des neuen Indiana Jones-Films.Für nationalistische Bewegungen indessen hat der US-Amerikaner kein Verständnis: "Es ist schwer, den Aufstieg des Nationalismus zu beobachten angesichts einer globalen Bedrohung, die globale Zusammenarbeit und globales Handeln erfordert", sagte Ford. Es sei schwer die Schlagzeilen zu lesen "Überschwemmungen, Waldbrände, Hungersnöte und Seuchen - und deinen Kindern zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Verdammt noch mal, es ist nicht in Ordnung!Der Hollywood-Star und Hobbypilot, räumte Nachbesserungsbedarf bei seiner eigenen Klimabilanz ein: "Manche Menschen werfen mir vor, als Umweltschützer einige Flugzeuge zu haben. Das stimmt." Er bemühe sich, so umsichtig wie möglich zu sein. "Ich versuche meinen Treibstoffverbrauch auszugleichen, indem ich Zeit, Energie und Geld in Klimaschutz investiere", sagte Ford bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5544142