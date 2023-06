Unterföhring (ots) -Ein Tuk-Tuk-Rennen durch Thailand? Kulinarische Tests auf einem Floating Market? Diesen und anderen traditionellen Herausforderungen müssen sich Moderatorin Verona Pooth und Komiker Wigald Boning am Dienstag, 4. Juli 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben stellen, um "Local Hero" von Thailand zu werden.In vier Folgen schickt ProSieben Prominente immer dienstags zur Prime Time auf einen weltweiten Crashkurs der spannendsten Traditionen und skurrilsten Bräuche rund um die Welt. Jeweils zwei prominente Gegnerinnen und Gegner tauchen pro Folge in Kultur, Land und Leute rund um den Globus ein und treten im außergewöhnlichsten Landesduell gegeneinander an.In Japan (Dienstag, 11. Juli 2023, 20:15 Uhr) müssen sich Creative Director Thomas Hayo und Designer Michael Michalsky einer landestypischen Samurai-Prüfung stellen und sich mit dem popkulturellen Trend des Cosplays vertraut machen. Die Schauspieler Edin Hasanovic und Ken Duken sollen in Schottland (Dienstag, 18. Juli 2023, 20:15 Uhr) die landestypische Spezialität Haggis kochen und die berühmten Highland Games bestreiten. Und Choreografin Nikeata Thompson und Journalist Jenke von Wilmsdorff müssen in Mexiko (Dienstag, 25. Juli 2023, 20:15 Uhr) als Mariachis auftreten und das traditionelle Ballspiel Ulama erlernen.Nur wer die Herausforderungen am besten absolviert, die meisten Aufgaben besteht und sich den Traditionen der Länder stellt, wird zum Local Hero. Für die Promis geht es um Ruhm, Ehre und eine unbezahlbare Verewigung im jeweiligen Land.Produziert wird "Local Hero" von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von ProSieben."Local Hero" - ab 4. Juli 2023, vier Folgen, immer dienstags, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Sendung: LocalHeroPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5544155