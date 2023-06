Highlights:

Hansen unterzeichnet Fünfjahresvertrag über 11 Millionen AUD mit dem Schweizer Unternehmen BKW

BKW wird Hansen MDM in ihrem gesamten Zählernetzwerk über ein SaaS-Modell implementieren

Nach der Vertragsverlängerung mit dem bestehenden Schweizer Kunden Swissgrid setzt die Transaktion Hansens Erfolg in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) fort

Die Planungsphase hat begonnen, die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2024

Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, hat einen weiteren Fünfjahresvertrag mit BKW abgeschlossen, einem internationalen Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern, Schweiz.

Im Rahmen dieses Vertrags wird Hansen MDM (Meter Data Management) über ein SaaS-Modell (Software as a Service) im gesamten BKW-Zählernetzwerk in der Schweiz als Teil seines Smart Meter-Einführungsprogramms bereitgestellt. Vor Unterzeichnung der mehrjährigen Vereinbarung hatte Hansen im Mai 2022 eine Vertragsverlängerung mit dem bestehenden Kunden Swissgrid vereinbart, der nationalen Netzgesellschaft der Schweiz.

Die Expansion von Hansen in der DACH-Region ergänzt seine bestehende Präsenz in Großbritannien, Europa und Skandinavien. Aufgrund des Trends auf dem europäischen Markt zu kürzeren Ablesezeiträumen sehen sich die Versorgungsunternehmen dazu gezwungen, flexiblere Lösungen bereitzustellen, die mit dem exponentiellen Wachstum des Datenvolumens Schritt halten können und gleichzeitig ein effektives Kostenmanagement ermöglichen.

BKW und Hansen haben bereits mit der Planung für die Cloud-basierte Bereitstellung begonnen, die in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2024 verfügbar sein wird.

Urs Ackermann, Smart Programme Director bei BKW, kommentiert: "Mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz in Europa war Hansen die logische Wahl als unser strategischer Partner auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Zu den wichtigsten Kriterien für die Entscheidung von BKW zählten die Verfügbarkeit von Funktionen, die wir heute und in Zukunft brauchen, und die Unterstützung durch ein Team, das ein beispielloses Know-how und unermüdliches Engagement mitbringt. Wir haben erkannt, dass uns das Hansen-Team genau das bieten kann, was wir brauchen, um auf dem dynamischen Energiemarkt von morgen erfolgreich zu sein."

Graeme Taylor, Global Chief Executive Officer bei Hansen, erklärt: "BKW zählt zu den führenden Energieunternehmen auf dem Schweizer Markt, und wir sind stolz darauf, dass wir für die Unterstützung seiner digitalen Transformation ausgewählt wurden. Unsere kontinuierliche Expansion in die DACH-Region ist sehr erfreulich und folgt unseren strategischen Plänen für regionales Wachstum. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Energiemarkts unterstützen die Fähigkeiten von Hansen die nächste Generation von Energieversorgern dabei, in einem Markt im Umbruch die Anforderungen an die betriebliche Effizienz zu erfüllen. Für BKW schafft unsere SaaS-basierte MDM-Lösung Kosten- und Betriebssicherheit, was für die Erfüllung der zukünftigen Anforderungen entscheidend ist."

Über Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Über BKW

Die BKW Group ist ein internationales Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern und beschäftigt über 11.500 Mitarbeiter. Mit ihrem Unternehmensnetzwerk und innovativen Technologien stellt sie ihren Kunden ein breites Spektrum an Kompetenzen in den Bereichen Infrastruktur, Gebäude und Energie bereit. BKW Group plant, baut und betreibt Infrastrukturen zur Energieerzeugung und -versorgung von Unternehmen, Haushalten und Behörden und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Gegenwärtig reicht das Angebot der BKW Group von der technischen Beratung und -planung für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik bis hin zu Bau, Instandhaltung und Wartung von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs- und Wasserversorgungsnetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230627570321/de/

Contacts:

Adnan Bashir

Senior Manager, Global Corporate Communications

Hansen

+1 647 204 0999