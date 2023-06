DJ MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Prosus sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstag im frühen Handel leicht nach oben. So legt der DAX um 0,1 Prozent auf 15.828 Punkte zu. Damit deutet sich an, dass der DAX seine Verlustserie von sechs Tagen in Folge beenden könnte. Eine längere Verlustserie als aktuell gab es zuletzt im Februar 2022. Statistisch gesehen nimmt für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, die Chance auf zumindestens kurzfristig wieder steigende Kurse rapide zu. Diejenigen, die investiert seien, hätten seit Anfang April mit DAX-Aktien kein Geld mehr verdient. Bei den Investierten drückt das auf die Stimmung. Den einen oder anderen Nicht-Investierten könnte allerdings genau das zum Kauf verleiten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 4.293 Zähler nach oben.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf die Aussagen vom Notenbanker-Treffen in Portugal. In den USA werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht, so das Verbrauchervertrauen und vor allem die Neubauverkäufe. Trotz US-Zinsen für Immobilienkredite um 6,80 Prozent habe es zuletzt ein Anspringen der Hypothekenanträge gegeben, so dass das Überraschungspotenzial bei den US-Immobiliendaten hoch sei. Dazu kommen die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter.

Kering kauft Parfümhersteller Creed

Der Gucci-Eigentümer Kering (+2,3%) kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed. Damit will der Luxusgigant in den schnell wachsenden Sektor für Kosmetik und Düfte expandieren. Kering übernimmt Creed von einem Private-Equity-Vehikel von Blackrock. Konditionen des Deals wurden nicht bekannt. Creed erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr mehr als 250 Millionen Euro Umsatz. Der Parfümeur verfügt über ein weltweites Netz von rund 1.400 Verkaufsstellen. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für die Ambitionen von Kering, eine neue Schönheitssparte aufzubauen. Modekonzerne wie Kering haben ihre Marken für Schönheitsprodukte bisher in der Regel an Dritte lizenziert, anstatt selbst ein Kosmetikgeschäft zu betreiben. Kering versucht nun, in eine Branche vorzudringen, die für die Verbraucher ein Tor zum Luxusgütermarkt darstellt.

Für die Aktie von Prosus geht es gleich um gut 8 Prozent nach oben. Den Impuls liefert, dass Naspers das Beteiligungsgeflecht mit der europäischen Tochter Prosus vereinfachen will, um die Fortführung von Aktienrückkäufen zu ermöglichen. Die Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass sich die vorgeschlagene Transaktion positiv auf die Verringerung des großen Kursabschlags zum Nettovermögenswert auswirke.

Für Hamborner Reid geht es um 2 Prozent nach unten. Das Immobilienunternehmen hat die Prognose für den Nettoinventarwert (NAV) kräftig gesenkt. Nach einem "leichten NAV-Rückgang" wird nun mit einem Bewertungsminus von 7 bis 12 Prozent gerechnet. "Das ist zinsinduziert und überrascht gerade in der Branche der Büro-Immobilien nicht mehr wirklich", kommentiert ein Händler. Allerdings überrasche der Umfang.

Brent hält sich oberhalb 74 Dollar

Der Preis für Öl am Terminmarkt präsentiert sich stabil, was nach Einschätzung von Michael Hewson, Marktstratege bei CMC Markets, vor allem auf die Ungewissheit über die Ereignisse vom Wochenende in Russland als wichtigem Öl- und Gasproduzenten zurückzuführen sei. Die Aussicht, dass es zu Lieferunterbrechungen kommen könnte, wenn sich die geopolitische Lage dort weiter verschlechtere, könnte zu einigen vorsichtigen Käufen führen. Die Krise scheine zwar schnell vorübergegangen zu sein, aber die Tatsache, dass sie überhaupt stattgefunden habe, sei ein kleiner Weckruf und habe einige Bedenken hinsichtlich der künftigen langfristigen politischen Stabilität in Russland geweckt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.293,34 +0,3% 12,77 +13,2% Stoxx-50 3.944,38 +0,2% 6,04 +8,0% DAX 15.828,30 +0,1% 15,24 +13,7% MDAX 26.768,89 -0,2% -63,91 +6,6% TecDAX 3.119,22 -0,4% -14,00 +6,8% SDAX 13.147,76 -0,0% -4,41 +10,3% FTSE 7.465,07 +0,2% 11,49 +0,0% CAC 7.196,43 +0,2% 12,08 +11,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,31 +0,00 -0,26 US-Zehnjahresrendite 3,73 +0,01 -0,15 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0933 +0,2% 1,0925 1,0900 +2,1% EUR/JPY 156,86 +0,2% 156,88 156,49 +11,8% EUR/CHF 0,9782 +0,1% 0,9779 0,9760 -1,2% EUR/GBP 0,8585 +0,1% 0,8576 0,8574 -3,0% USD/JPY 143,48 +0,0% 143,61 143,57 +9,4% GBP/USD 1,2735 +0,2% 1,2739 1,2713 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,2172 -0,4% 7,2148 7,2446 +4,2% Bitcoin BTC/USD 30.393,10 +0,7% 30.295,45 30.245,68 +83,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,66 69,37 +0,4% +0,29 -12,2% Brent/ICE 74,52 74,18 +0,5% +0,34 -11,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,80 31,98 +2,6% +0,82 -59,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,81 1.923,31 +0,2% +4,50 +5,7% Silber (Spot) 22,95 22,83 +0,5% +0,13 -4,2% Platin (Spot) 933,90 929,00 +0,5% +4,90 -12,6% Kupfer-Future 3,81 3,78 +0,6% +0,02 -0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.