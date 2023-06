EQS-News: publity AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

publity AG transformiert Centurion Tower in "grüne" Immobilie



27.06.2023 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





publity AG transformiert Centurion Tower in "grüne" Immobilie



Ganzheitliches Konzept zur ESG-konformen Umwandlung

Umfassende Maßnahmen zur Verminderung der Schadstoffemission

Ausrichtung der Flächenstruktur auf New Work-Konzept

Fokussierung der Mieterschaft auf nachhaltige Geschäftsmodelle

publity unterstreicht mit Centurion-Projekt Expertise als Green Asset Manager

Frankfurt am Main, 27. Juni 2023 - Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) wird als Green Asset Manager den Centurion Tower in Frankfurt am Main in eine "grüne Immobilie" transformieren und dazu ein ganzheitliches ESG-Konzept umsetzen. Dabei setzt publity auch auf einem Maßnahmenbündel auf, das bereits in den vergangenen Jahren zur signifikanten ESG-konformen Verbesserung der 16-stöckigen Frankfurter Büroimmobilie mit einer Mietfläche von 28.700 Quadratmetern geführt hat. publity plant u.a., gemeinsam mit Sempergreen die Fassade des Gebäudes begrünen zu lassen. Dabei soll die Fassade umfangreich mit Pflanzenpaneelen begrünt werden. Die Pflanzen der Begrünungswand nehmen pro Jahr 2,3 Kilogramm pro Quadratmeter CO2 auf und produzieren 1,7 Kilogramm Sauerstoff pro Quadratmeter. Darüber hinaus bietet die Pflanzenwand einen Kühlungseffekt von ungefähr 2 Grad Celsius. Mit der Begrünung wird somit die Luftverschmutzung gemindert, Lärm reduziert und das Klima allgemein verbessert. Die Flächenstruktur des Bürogebäudes wird auf moderne New Work-Konzepte ausgerichtet, die sich durch großflächige Arbeitsplätze mit hoher digitaler Ausstattung auszeichnen. Im Rahmen des New Work-Konzepts hat publity ein Musterbüro für moderne Bürogestaltungsmöglichkeiten im 6. Stock des Centurion Towers errichtet, um somit das Büro der Zukunft zu veranschaulichen. Neben der Fassadenbegrünung und der Fokussierung auf New Work-Konzepte erfolgen auch weitere ESG-Maßnahmen. Dazu zählen beispielsweise der Einsatz erneuerbarer Energien sowie Wasser- und Abfallreduktion oder schadstoffarme Heiz- und Kühlsysteme. Aber auch Bienenhaltung auf dem Gelände des Objekts und der Einsatz von heimischen, nachhaltigen und recycelten Materialien in der Büroausstattung spielen beim ESG-Konzept des Centurion Towers eine entscheidende Rolle.

Daneben erfolgt auch eine Anpassung der Mieterschaft mit Fokussierung auf nachhaltige Geschäftsmodelle. So hat publity bereits ab 2025 Mietverträge mit einigen neuen Mietern abgeschlossen, die sich u.a. auf nachhaltige Zukunftstechnologien konzentrieren. Dazu zählt u.a. das ESG-Unternehmen greeny+, das nachhaltige, vollautomatisierte Indoor-Pflanztürme zur autarken, CO2-armen Produktion von Gemüse, Kräutern, Obst und Pflanzen produziert. Die greeny+-Produkte werden u.a. auch für die Zubereitung von Speisen in der Kantine verwendet. Des Weiteren steht publity in Vertragsverhandlungen mit dem Elektroautohersteller Elaris, dessen E-Auto-Flotte für Carsharing im Centurion zur Verfügung stehen soll, sowie einem nachhaltigem Bio-Restaurant in Form eines FoodCourts und einem Fitnessstudio-Betreiber. Beide Flächen werden einen neuen, separaten Eingang von außen erhalten. Das Kommunikationsunternehmen Avaya und die KfW bleiben Mieter des Objekts, während das Mietverhältnis mit American Express noch bis Ende 2024 andauern wird.

publity unterstreicht mit dem Centurion-Projekt seine Expertise als Green Asset Manager und baut dabei auf seine langjährige Erfahrung in der Verwaltung und Modernisierung von Büroimmobilien auf. Der Centurion Tower wurde bereits in den vergangenen Jahren umfangreich ESG-konform modernisiert. So wurden u.a. Kühlsysteme modernisiert und Ladestationen für E-Autos geplant. Das Gebäude wurde zudem wegen seiner guten, digitalen Infrastruktur und seiner hohen Betriebssicherheit mehrfach zertifiziert.

Stephan Kunath, CFO von publity: "Der Centurion Tower wurde nach 30 Jahren auf aktuelle ESG-Standards angepasst und wird sich vollständig zur grünen Büroimmobilie wandeln. Neben Umweltmaßnahmen, wie der Fassadenbegrünung legen wir den weiteren Fokus auf innovative New Work-Konzepte und passen die Mieterstruktur an. Der Großteil der Mieter besteht ab 2025 somit aus ESG-konformen Unternehmen. Der Mietermix von nachhaltigen Unternehmen trägt nicht nur der publity ESG-Strategie Rechnung, sondern hat auch Vorteile für die Büronutzer. Büroangestellte können zum Beispiel während ihrer Mittagspause unkompliziert ins Fitnessstudio gehen, ohne lange Wege in Kauf nehmen zu müssen, wodurch wiederum CO2-Einsparungen möglich sind."

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein Green Asset Manager mit Fokus auf Büroimmobilien in Deutschland. Dabei kombiniert publity Erfahrung und Leidenschaft für nachhaltige, ESG-konforme Objekte mit langjähriger Immobilienexpertise aus mehr als 1.100 erfolgreichen Transaktionen. Bei der Entwicklung und Umgestaltung von ESG-konformen Immobilien verfolgt publity einen ganzheitlichen Ansatz, der Umweltaspekte, innovative sowie soziale Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitswelten und ein hohes Maß an Digitalisierung umfasst. Entsprechend wurden die von publity gemanagten Büroimmobilien bereits mehrfach international für ihre hervorragenden ESG-Standards hochkarätig zertifiziert. publity zählt zu den aktivsten Akteuren am deutschen Büroimmobilienmarkt und profitiert dabei auch von einem tragfähigen Netzwerk und der eigenen hochgradigen Digitalisierung von Daten des deutschen Büroimmobilienbestands und einzelner Objekte. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

Pressekontakt:



Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

27.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com