Nachdem die TUI-Aktie temporär mit Kursgewinnen glänzen konnte, ging es zuletzt für die Papiere des Reiseveranstalters wieder abwärts. Auch der Start in die neue Handelswoche ist mit Blick auf das gestrige erneute Kursminus nicht gelungen. TUI will indes in einem bisher vernachlässigten Geschäftsfeld auf die Tube drücken. Konkret plant TUI, sein Geschäft mit Bahnreisen auszubauen. "Ich strebe zehn europäische Strecken in den nächsten fünf Jahren an", sagte Konzernchef Sebastian Ebel jüngst dem Tagesspiegel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...