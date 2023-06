DJ KORREKTUR: ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 3. Quartal 2023

In der um 10.00 Uhr gesendeten Übersicht wurden bei den Kapitalmarktinstrumenten am 16. August versehentlich Anpassungen angegeben. Tatsächlich ändern sich hier die Emissionsvolumen gegenüber der ursprünglichen Planung aber nicht.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 3. Quartal 2023

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund will im dritten Quartal 14 Milliarden Euro weniger an Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente emittieren im Vergleich zur Jahresvorschau von Dezember 2022, wie die zuständige Finanzagentur am Dienstag mitteilte. Davon entfallen 4,0 Milliarden Euro auf Kapital- und 10,0 Milliarden Euro auf Geldmarktinstrumente.

Nachfolgend eine Übersicht der im einzelnen avisierten Emissionen:

KAPITALMARKTINSTRUMENTE Termin Instrument Art Fälligkeit Volumen ISIN Mio EUR 11.07.23 Bobl A 19.10.2028 5.000 DE000BU25018 12.07.23 Bund N 15.08.2033 5.000 DE000BU2Z015 18.07.23 Schatz N 18.09.2025 6.000 DE000BU22023 19.07.23 Bund A 15.08.2053 1.500 DE0001102614 19.07.23 Bund A 1.000 26.07.23 Bund N 15.11.2030 4.000 DE000BU27006 02.08.23 Bund A 15.05.2038 1.250* DE0001102598 02.08.23 Bund A 750* 08.08.23 Bobl A 19.10.2028 4.000*** DE000BU25018 09.08.23 Bund A 15.08.2033 5.000 DE000BU2Z015 15.08.23 Schatz A 18.09.2025 5.500** DE000BU22023 16.08.23 Bund A 15.08.2052 1.500 DE0001102572 16.08.23 Bund A 1.000 23.08.23 Bund A 15.11.2030 3.000*** DE000BU27006 29.08.23 Bobl A 19.10.2028 4.000 DE000BU25018 06.09.23 Bund A 15.08.2033 5.000 DE000BU2Z015 12.09.23 Schatz A 18.09.2025 5.500 DE000BU22023 13.09.23 Bund A 15.08.2053 1.500 DE0001102614 13.09.23 Bund A 1.000 26.09.23 Bobl A 19.10.2028 4.000 DE000BU25018 27.09.23 Bund A 15.08.2053 4.000*** DE000BU2Z015 Summe 3. Quartal 69.500 (ursprünglich geplant 73.500) * Volumen 250 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant ** Volumen 500 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant *** Volumen 1.000 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant GELDMARKTINSTRUMENTE Termin Instrument Art Fälligkeit Volumen ISIN Mio EUR 03.07.23 Bubill A 18.10.2023 2.000 DE0001030898 03.07.23 Bubill A 17.04.2024 4.000 DE000BU0E048 10.07.23 Bubill A 17.01.2024 5.000 DE000BU0E014 17.07.23 Bubill N 17.07.2024 4.000' DE000BU0E071 24.07.23 Bubill A 13.12.2023 2.000 DE000BU0E006 24.07.23 Bubill A 19.06.2024 3.000' DE000BU0E063 07.08.23 Bubill A 22.11.2023 2.000 DE0001030906 07.08.23 Bubill A 15.05.2024 3.000' DE000BU0E055 14.08.23 Bubill A 21.02.2024 4.000' DE000BU0E022 21.08.23 Bubill N 21.08.2024 4.000' DE000BU0E089 28.08.23 Bubill A 17.01.2024 2.000' DE000BU0E014 28.08.23 Bubill A 17.07.2024 3.000 DE000BU0E071 04.09.23 Bubill A 13.12.2023 2.000 DE000BU0E006 04.09.23 Bubill A 19.06.2024 3.000' DE000BU0E063 11.09.23 Bubill A 20.03.2024 4.000' DE000BU0E030 18.09.23 Bubill N 18.09.2024 4.000' DE000BU0E097 25.09.23 Bubill A 21.02.2024 2.000' DE000BU0E022 25.09.23 Bubill A 21.08.2024 3.000 DE000BU0E089 Summe 3. Quartal 56.000 (ursprünglich geplant 66.000) ' Volumen 1.000 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant A - Aufstockung N - Neuemission GRÜNE BUNDESWERTPAPIERE (Gesamtvolumen Gesamtjahr 15 bis 17 Mrd EUR) Termin 05.07.23 INFLATIONSINDEXIERTE ANLEIHEN (Gesamtvolumen Gesamtjahr 6 bis 8 Mrd EUR) Termin 04.07.23 05.09.23 ===

