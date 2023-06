Konjunktursorgen, Zinsängste und Gewinnwarnungen haben den DAX in den vergangenen Tagen unter Druck gesetzt. Am Dienstag ist der deutsche Leitindex nach einer kleinen Verlustserie aber freundlich in den Handel gestartet. Im Börsen.Briefing. erfahren Sie, warum sich die Stimmung aktuell etwas aufhellt.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen ...

