Weltweit führender Anbieter von geschlossenen Vape-Systemlösungen ergänzt seine Sammlung um weitere Trophäen

FEELM Teil des führenden Unternehmens für Zerstäubungstechnologie SMOORE hat bei einem wichtigen Branchenevent im Nahen Osten großes Ansehen errungen.

Die Marke wurde bei den jährlichen Vapouround MENA Awards in Dubai als "Bester Hersteller" und "Branchenführer" ausgezeichnet und setzte sich gegen die internationale Konkurrenz durch, um die begehrte Trophäe für sich zu gewinnen.

Rex Zhang, der stellvertretende Vorsitzende von FEELM, sagte im Anschluss an die Preisverleihung: "Es ist wirklich eine Ehre, bei einer so prestigeträchtigen Veranstaltung als einer der Hauptakteure in der Branche anerkannt zu werden.

"Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass FEELM auch bei den Vapouround Global Awards in Großbritannien Anfang des Jahres als Gewinner hervorging.

"Wir investieren viel Zeit, Mühe und Ressourcen in die Optimierung unserer Marke und die Entwicklung neuer Technologien. So schaffen wir das Potenzial, die Vape-Branche als Ganzes zu verbessern. Diese Auszeichnungen sind der Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

FEELM feierte bei der Veranstaltung in Dubai nicht nur seine eigenen Erfolge, sondern "freute sich auch", dass einige seiner Kunden auf dem Siegerpodium standen.

Die Vape-Marken PYRO, Aroma King und DEJA VOO die FEELM-Technologie in ihren Produkten verwenden gewannen jeweils die Preise "Best Newcomer" (bester Neueinsteiger), "Industry Leader" (Branchenführer) bzw. "Best Disposable" (Bester Einwegartikel).

RELX ergänzt die Liste der Auszeichnungen für Marken, die die FEELM-Technologie verwenden, um den Preis "Best Brand" (Beste Marke). Darüber hinaus erhielt das Produkt WAKA ebenfalls Anerkennung und sicherte sich den zweiten Platz für den besten Neueinsteiger.

Zhang sagte: "Herzlichen Glückwunsch an diese beiden Unternehmen. Es ist fantastisch mitzuerleben, dass außergewöhnliche Marken, die Außergewöhnliches leisten, die Anerkennung erhalten, die sie verdienen."

Die Vapouround MENA Awards finden zeitgleich mit der World Vape Show (WVS) in Dubai statt, die eine der wichtigsten Messen im Veranstaltungskalender der Branche darstellt.

FEELM nutzte die diesjährige WVS-Veranstaltung als Gelegenheit, seine neuesten technologischen Entwicklungen zu präsentieren die hochspezialisierte TOPOWER-Batterielösung nach dem Upgrade der Einweg-Keramikspulenlösung FEELM Max im Mai.

Nach Angaben der Marke "erregten beide Weiterentwicklungen die Aufmerksamkeit" der anwesenden Branchenakteure und wurden als Teil der kontinuierlichen Bemühungen von FEELM entwickelt, innerhalb der gesamten Branche die "Produktleistung zu steigern".

Zhang sagte: "Der wahre Wert von Messen wie der World Vape Show liegt darin, dass sie als Katalysator für Innovationen und als Nährboden für neue Ideen dienen.

"Wir können diese Veranstaltungen als Plattform nutzen, um uns mit anderen Vertretern der Branche auszutauschen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und diese in zukünftige Entwicklungen einfließen zu lassen."

Er fügte hinzu: "Technologie ist ein unschätzbares Instrument auf dem Weg zu einer rauchfreien Zukunft unsere Keramikspulen und die TOPOWER-Batterielösung sind zwei wichtige Schritte von FEELM auf diesem entscheidenden Weg."

Über FEELM:

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie für ein ultimatives und einzigartiges Vaping-Erlebnis.

Über SMOORE:

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für risikoreduzierte Produkte, medizinische und pharmazeutische Produkte sowie für Schönheitsprodukte. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem breit gefächerten Produktportfolio ist SMOORE bestrebt, eine fortschrittliche Plattform zu werden, welche die Lebensqualität steigert.

SMOORE investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und verfügt über führende Produktionskapazitäten. Das Unternehmen betreibt weltweit 14 Technologieforschungszentren; seine Produkte sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Am 10. Juli 2020 hat SMOORE seinen Börsengang in Hongkong bekannt gegeben.

