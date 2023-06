Verbund hat im Juni 2023 die Verbund Green Hydrogen GmbH gegründet und setzt damit einen weiteren Schritt zur Geschäftsentwicklung und zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Das Unternehmen arbeitet am Aufbau einer umfangreichen Wertschöpfungskette, um große Mengen an grünem Wasserstoff langfristig aus benachbarten Regionen zu importieren. Erste Vereinbarungen wurden bereits mit internationalen Partnern abgeschlossen. Die Geschäftsführung wird von Olivia Schauerhuber und Hamead Ahrary übernommen. "Wir glauben an einen vollständig erneuerbaren Energiemix der Zukunft, in dem grüner Wasserstoff ein wichtiger Bestandteil zur Dekarbonisierung der heimischen Industrie sein wird", so Olivia Schauerhuber. Hamead Ahrary ...

