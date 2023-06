Unterföhring (ots) -- Zahlreiche Testspiele von Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt in den nächsten Wochen auf Sky- Rund 30 Partien ab dem 11. Juli live auf Sky, Großteil auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News sowie zusätzlich im frei empfangbaren Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 27. Juni 2023 - Nach den unglaublich spannenden Saisons in Bundesliga und 2. Bundesliga richten die 36 Teams ihren Fokus bereits wieder auf die Vorbereitung - und Sky ist während des großen Testspielsommers live und hautnah dabei.Rund 30 Partien überträgt Sky ab dem 11. Juli live, den Großteil auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News sowie zusätzlich im frei empfangbaren Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App.Den Auftakt machen der FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, ehe ein Blitzturnier mit dem 1. FC Köln und Hannover 96 ansteht.Darüber hinaus dürfen sich insbesondere Fans des englischen Fußballs auf viele Testspiele zwischen Premier League Clubs freuen, unter anderem trifft der FC Chelsea auf Newcastle United und den FC Fulham - alles zu sehen auf Sky Sport Premier League.Bayern testet gegen ManCity und Liverpool - Dortmund gegen Chelsea und ManUnitedAls besondere Highlights während des großen Testspielsommers auf Sky sind die Partien des deutschen Meisters FC Bayern gegen den englischen Meister Manchester City sowie gegen den FC Liverpool ebenso hervorzuheben wie die Testspiele von Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea und Manchester United. Darüber hinaus trifft der BVB auf Sebastian Hallers Ex-Verein Ajax Amsterdam.Aktuelle Berichte aus Trainingslagern, dazu "Transfer Update - die Show"Die Partie Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam wird live auf Sky Sport News zu sehen sein. Neben einigen Testspielen ist der 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch darüber hinaus bei der Vorbereitung auf die neue Saison live dabei, berichtet direkt aus den Trainingslagern der Klubs und informiert zudem jeden Montag und Freitag ab 18.00 Uhr in "Transfer Update - die Show" über das Transfermarkt-Geschehen.Der große Testspielsommer auf Sky11. Juli:17.55 Uhr: FC Schalke 04 - FC Kopenhagen live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App12. Juli:17.55 Uhr: Westfalia Rhynern - Borussia Dortmund live auf Sky Sport News sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App15. Juli:15:25 Uhr: FSV Braunfels - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga15:45 Uhr: Bananenflanker - Peak Performer & Friends live auf Sky Sport News16. Juli:13:55 Uhr: Blitzturnier mit 1. FC Köln, Hannover 96 und Gornik Zabrze in St. Johann (Tirol) live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App18. Juli:18:25 Uhr: TSV Steinbach-Haiger - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App22. Juli:13:25 Uhr: FC Schalke 04 - Twente Enschede live auf Sky Sport News sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App15:25 Uhr: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga16:25 Uhr: RW Erfurt - Borussia Dortmund live auf Sky Sport News sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App(in der Nacht von Samstag auf Sonntag):00:55 Uhr: FC Chelsea - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League23 Juli:21:50 Uhr: FC Fulham - FC Brentford live auf Sky Sport Premier League00:55 Uhr: Newcastle United - Aston Villa live auf Sky Sport Premier League24. Juli:12:55 Uhr: Greuther Fürth - FC Liverpool live auf Sky Sport News sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App26. Juli:12:25 Uhr: FC Bayern - Manchester City auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Premier League(in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag):23:25 Uhr: FC Brentford - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League00:55 Uhr: FC Fulham - Aston Villa live auf Sky Sport Mix02:10 Uhr: FC Chelsea - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League27. Juli (in der Nacht von Donnerstag auf Freitag):04:25 Uhr: San Diego - Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga (Wiederholung um 10:15 Uhr auf Sky Sport News)29. Juli:11:55 Uhr: FC Bayern - Kawasaki Frontale auf Sky Sport News01:25 Uhr: Brighton & Hove Albion - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League30. Juli:17:55 Uhr: Aston Villa - FC Brentford auf Sky Sport Premier League20:40 Uhr: FC Chelsea - FC Fulham auf Sky Sport Premier League(in der Nacht von Sonntag auf Montag)02:55 Uhr: Borussia Dortmund - Manchester United live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Premier League (Wiederholung am Montag um 10:15 Uhr auf Sky Sport News)2. August:13:25 Uhr: FC Bayern - FC Liverpool live auf Sky Sport News und Sky Sport Premier League(in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag)02:25 Uhr: Borussia Dortmund - FC Chelsea live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Premier League5. August:15:25 Uhr: Eintracht Frankfurt - Nottingham Forest live auf Sky Sport News sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App6. August:16:55 Uhr: Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam live auf Sky Sport News sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient. 