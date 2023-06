DJ Deutschland, Frankreich und Polen erörtern Wirtschaftslage und Budgets

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will in Beratungen mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire und der polnischen Finanzministerin Magdalena Rzeczkowska die Lage der Wirtschaft, Haushaltskonsolidierung und die europäische Kapitalmarktunion besprechen. "Wir werden uns mit der wirtschaftlichen Ausgangssituation beschäftigen, Herausforderungen bei der Konsolidierung unserer Haushalte besprechen und über die Vertiefung der Kapitalmarktunion beraten, um auch über private Mittel die Transformation zu finanzieren", erklärte Lindner vor einem Treffen im Format des "Weimarer Dreiecks" auf Schloss Ettersburg bei Weimar.

"Es soll uns zusammenbringen auch bei dem Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven auf Sachfragen", hob Lindner hervor. Angesichts des Ukraine-Kriegs stehe man "an einem historischen Wendepunkt", betonte er. "Auch ökonomisch hat sich das Umfeld dadurch deutlich verändert. Wir haben beispielsweise ja unverändert sehr hohe und zu hohe Inflationsraten, das Wachstum bleibt hinter dem Notwendigen zurück", konstatierte der Finanzminister. Zugleich müsse "die große digitale und ökologische Transformation" finanziert werden.

"Wir müssen mehr tun für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa", forderte Lindner. "Wir können nicht wie bisher einfach nur Verteilungspolitik machen, sondern wir müssen die Grundlagen für zukünftigen Wohlstand und soziale Stabilität auch durch angebotsseitige Maßnahmen verstärken." So gehe es um eine verbesserte Gewinnung von Fachkräften, weniger bürokratische Belastungen und steuerliche Impulse. "Das brauchen wir jetzt, um mit möglichst wenig Einsatz von öffentlichen Mitteln eine selbsttragende Wachstumsperspektive wiederherzustellen", sagte Lindner. "Die haben wir gegenwärtig nicht." Lindner bekräftigte zudem den Plan, am 5. Juli im Kabinett den Haushaltsentwurf für 2024 abzuschließen: "Am 5. Juli wird im Bundeskabinett ein Haushalt beschlossen."

