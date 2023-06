FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat MTU nach dem Ende der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Entscheidung der US-Fluggesellschaft United Airlines, ihre Flotte mit Maschinen des Typs Airbus A321neo mit dem GTF-Triebwerk des US-Unternehmens Pratt & Whitney auszurüsten, verschaffe diesem eine Atempause, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. MTU ist ein Kooperationspartner der Amerikaner. Allerdings geht Menard davon aus, dass Konkurrent CFM dank wahrscheinlicher Aufträge der indischen Fluggesellschaften Indigo und Air India für ihre Airbus A320neo-Flotten der klare Gewinner der Veranstaltung ist./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 06:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

Uran BOOM voraus - Diese 4 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Der kostenlose Report zum laufenden Uran Boom: 10 % der weltweiten Stromproduktion entfallen auf Kernkraftwerke. Tendenz stark steigend. Über 400 Reaktoren sind im Einsatz, über 50 sind im Bau. Angesichts dieses beeindruckenden Wachstumspotentials stellt sich die Frage: Wie können Sie davon profitieren? Hier herunterladen