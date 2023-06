FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.06.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS URBAN LOGISTICS REIT PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES INFORMA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 820 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS TARGET TO 2350 (2300) PENCE - 'BUY' - HSBC STARTS SMITHS GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1860 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS LSE TARGET TO 10146 (10360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CARNIVAL PLC TARGET TO 900 (570) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING TARGET TO 500 (560)P - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2380 PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 156 (140) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2220 PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2520 (2600) PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS DECHRA PHARMACEUTICALS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3875 (4000) PENCE - STIFEL STARTS ITHACA ENERGY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 162 PENCE - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2500 (2700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1600 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BT GROUP TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 120 (146) PENCE - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (560) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9800 (10100) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4800 (5000) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 265 (290) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

